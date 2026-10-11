India dënon sulmet ndaj anijeve tregtare në Hormuz dhe kërkon uljen e menjëhershme të tensioneve
Nju Deli i quajti "thellësisht shqetësuese" sulmet e përsëritura në rajonin e Ngushticës së Hormuzit, ku ambasada indiane në Oman po koordinon shpëtimin e detarëve të zhdukur indianë.
India dënoi sulmet ndaj anijeve tregtare në rajonin e Ngushticës së Hormuzit, siç njofton Al Jazeera, duke i quajtur sulmet e përsëritura “thellësisht shqetësuese” dhe një rrezik që përkeqëson një situatë tashmë të paqëndrueshme.
Ambasada indiane në Muskat po koordinon me autoritetet e Omanit dhe me menaxherët e anijeve për shpëtimin e detarëve indianë të zhdukur dhe për ndihmë ndaj ekuipazheve indiane të prekura.
Reagimi vjen pasi dy detarë indianë mbeten të zhdukur pas sulmit me dron ndaj cisternës “Petro Dolphin” pranë Omanit, ndërsa një tjetër cisternë me ekuipazh indian u godit në Hormuz të dielën.
Nju Deli përsëriti thirrjen për “uljen e menjëhershme të tensioneve” dhe për zgjidhjen e krizës përmes dialogut dhe diplomacisë.
India ka një komunitet të madh detarësh në anijet tregtare të Gjirit, çka e bën konfliktin një çështje të drejtpërdrejtë sigurie për Nju Delin.
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