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11 Tet 2026
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Konflikti SHBA - Iran

Forcat e qeverisë së Jemenit pretendojnë 1,732 operacione ndaj Huthi-t: mbi 900 luftëtarë të vrarë

Zëdhënësi ushtarak tha se u shkatërruan 287 automjete ushtarake të Huthi-t; Al Jazeera thekson se nuk mund ta konfirmonte në mënyrë të pavarur këtë informacion.

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Qyteti i Taizit në Jemen, ku luftimet janë ashpërsuar ditët e fundit. (Foto ilustruese)

Forcat e qeverisë së njohur ndërkombëtarisht të Jemenit thanë se kanë kryer 1,732 “operacione shënjestrimi” ndaj caqeve ushtarake të Huthi-t, sipas raportimit të Al Jazeera.

Zëdhënësi kolonel Majed Abdullah al-Nazili tha se objektivat përfshinin fortifikime, qendra komandimi, pika vëzhgimi e zbulimi dhe depo armësh; sipas tij, mbi 900 anëtarë të Huthi-t janë vrarë dhe 287 automjete ushtarake u shkatërruan ose u nxorën jashtë përdorimit.

Al Jazeera thekson se nuk mund ta konfirmonte në mënyrë të pavarur këtë informacion.

Pretendimet vijnë në një moment kur luftimet për Taizin dhe për bregdetin e Bab al-Mandebit janë ashpërsuar, me të dyja palët që raportojnë fitore në terren.

Jemeni po zhytet sërish drejt një lufte të plotë, me pasoja të drejtpërdrejta për korridoret energjetike të Detit të Kuq.

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