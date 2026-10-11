UKMTO njofton për një incident ndaj cisterne pranë portit të Sohar-it në Oman
Gjendja e ekuipazhit dhe dëmet nuk dihen ende; sulmet pranë ngushticës janë shtuar sërish, ndërsa përpjekjet për t'i dhënë fund luftës mbeten në vendqëndrim.
Një cisternë u përfshi në një “incident” pranë një ankorage në portin e Sohar-it në Oman, njoftoi të dielën Qendra Britanike për Operacionet Tregtare Detare (UKMTO), sipas raportimit të Al Jazeera.
Gjendja e ekuipazhit dhe vlerësimi i dëmeve nuk dihen ende; agjencia u këshilloi anijeve që kalojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit të tregojnë kujdes dhe të raportojnë çdo aktivitet të dyshimtë.
Sulmet rreth ngushticës janë shtuar sërish, ndërsa përpjekjet e ndërmjetësuara për t’i dhënë fund luftës SHBA-Izrael kundër Iranit mbeten në vendqëndrim.
Ky është incidenti më i fundit në një varg sulmesh ndaj anijeve në rajon, që kanë ngritur shqetësime të reja për sigurinë e lundrimit në një nga arteriet kryesore të energjisë në botë.
Agjencia britanike nuk dha detaje për shkakun e incidentit dhe nuk identifikoi anijen e përfshirë.
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