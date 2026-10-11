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11 Tet 2026
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Konflikti SHBA - Iran

UKMTO njofton për një incident ndaj cisterne pranë portit të Sohar-it në Oman

Gjendja e ekuipazhit dhe dëmet nuk dihen ende; sulmet pranë ngushticës janë shtuar sërish, ndërsa përpjekjet për t'i dhënë fund luftës mbeten në vendqëndrim.

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Cisternë nafte në Ngushticën e Hormuzit. (Foto ilustruese)

Një cisternë u përfshi në një “incident” pranë një ankorage në portin e Sohar-it në Oman, njoftoi të dielën Qendra Britanike për Operacionet Tregtare Detare (UKMTO), sipas raportimit të Al Jazeera.

Gjendja e ekuipazhit dhe vlerësimi i dëmeve nuk dihen ende; agjencia u këshilloi anijeve që kalojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit të tregojnë kujdes dhe të raportojnë çdo aktivitet të dyshimtë.

Sulmet rreth ngushticës janë shtuar sërish, ndërsa përpjekjet e ndërmjetësuara për t’i dhënë fund luftës SHBA-Izrael kundër Iranit mbeten në vendqëndrim.

Ky është incidenti më i fundit në një varg sulmesh ndaj anijeve në rajon, që kanë ngritur shqetësime të reja për sigurinë e lundrimit në një nga arteriet kryesore të energjisë në botë.

Agjencia britanike nuk dha detaje për shkakun e incidentit dhe nuk identifikoi anijen e përfshirë.

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