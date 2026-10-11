Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite rrëzon një dron në Provincën Lindore
Rrëzimi vjen në të njëjtën ditë kur autoriteti saudit i aviacionit civil konfirmoi se aeroporti i Dammam-it u godit në sulmin e fundit të Huthi-t.
Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite njoftoi se ka interceptuar dhe shkatërruar një dron në Provincën Lindore të mbretërisë, sipas raportimit të Al Jazeera.
Njoftimi vjen në të njëjtën ditë kur autoriteti saudit i aviacionit civil konfirmoi se aeroporti i Dammam-it, në të njëjtën provincë, u godit në sulmin e fundit të Huthi-t ndaj aeroporteve të mbretërisë.
Detaje të tjera priten të bëhen publike në orët në vijim, ndërkohë që mbretëria është vënë në alarm të lartë për sulme të reja ajrore.
Sulmet e Huthi-t ndaj infrastrukturës civile saudite janë përshkallëzuar ndjeshëm ditët e fundit, duke përfshirë sulmin vdekjeprurës ndaj aeroportit ndërkombëtar të Riadit që vrau 12 persona dhe plagosi mbi 300 të tjerë.
SHBA-ja po vlerëson nëse t’i bashkohet ofensivës saudite ndaj Huthi-t, ndërsa presioni mbi mbretërinë për të mbrojtur hapësirën ajrore po rritet dita-ditës.
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