GTA 6 vjen me dy çmime, ja sa duhet të paguani për lojën e shumëpritur
Grand Theft Auto VI (GTA 6) është lansuar për PlayStation 5 dhe Xbox Series X|S, ndërsa lojtarët në PC do të duhet të presin për një version të veçantë.
Rockstar Games ka konfirmuar se loja është zhvilluar për gjeneratën aktuale të konzolave, që do të thotë se përdoruesit e PlayStation 4 dhe Xbox One nuk mund ta luajnë atë.
Ndërkohë, kompania ende nuk ka konfirmuar një datë të lansimit për PC, ndërsa Nintendo Switch 2 nuk figuron në listën e platformave të mbështetura.
Sipas kompanisë kërkimore Enders Analysis, versioni për PC mund të vijë që në muajin shkurt, megjithëse kjo mbetet e pakonfirmuar.
Sa i përket çmimit, GTA 6 ofrohet në dy versione, Standard dhe Ultimate, me çmime që ndryshojnë sipas tregut.
Në Evropë, versioni Standard kushton 79.99 euro, ndërsa Ultimate 99.99 euro.
Në SHBA, çmimet janë 79.99 dhe 99.99 dollarë, ndërsa në Britaninë e Madhe loja kushton përkatësisht 69.99 dhe 89.99 funte.
Versioni Ultimate është më i shtrenjtë se ai Standard, ndërsa çmimet përfundimtare mund të ndryshojnë në varësi të rajonit dhe taksave. /Telegrafi/
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