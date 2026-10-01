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Konflikti SHBA - Iran

Rubio urdhëroi delegacionin iranian në OKB të largohej menjëherë nga SHBA-të pas ngecjes së bisedimeve

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Marco Rubio, sekretari amerikan i Shtetit (foto: Wikimedia Commons, domeni publik).

Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, urdhëroi ministrin e Jashtëm iranian Abbas Araghchi dhe delegacionin e tij në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së të largoheshin nga Nju-Jorku menjëherë, pasi bisedimet indirekte mes dy palëve kishin ngecur, siç raporton Associated Press, duke cituar dy zyrtarë amerikanë. Vendimi u raportua fillimisht nga Axios.

Araghchi kishte mbetur në Nju-Jork pas fjalimit të presidentit iranian Masoud Pezeshkian në OKB javën e kaluar, gjoja për të marrë pjesë në bisedime indirekte me SHBA-të për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, fundin e konfliktit dhe rifillimin e negociatave për programin bërthamor të Iranit. Sipas zyrtarëve amerikanë, Shtëpia e Bardhë besonte të hënën në mëngjes se bisedimet mund të bënin përparim më vonë gjatë ditës, por pasdite ishte e qartë se negociatat kishin ngecur. Atë mbrëmje, me urdhrin e Rubios, misioni amerikan në OKB i tha misionit iranian se delegacioni duhej të largohej menjëherë; Araghchi dhe ekipi i tij u nisën shumë herët të martën me një fluturim nga Nju-Jorku për në Doha.

Megjithatë, delegacioni iranian në OKB mohoi të mërkurën se ishte urdhëruar të largohej. “Delegacioni iranian u largua nga Nju-Jorku të hënën në mbrëmje, në përputhje me planin që i ishte komunikuar Departamentit të Shtetit më parë më 17 shtator”, shkroi delegacioni në llogarinë e tij zyrtare në X, duke shtuar: “Pasi nuk arriti asgjë, Departamenti i Shtetit ka përdorur lajme të pabaza dhe pa vlerë.”

Urdhri përshkruhet si një qortim diplomatik tejet i pazakontë që zbulon mosbesimin e thellë mes Uashingtonit dhe Teheranit, ndërsa përpjekjet për t’i dhënë fund luftës nuk kanë shkuar askund. Ndërmjetësit katarianë kishin bërë pak përparim në takimet e fundjavës, pa asnjëra palë të gatshme të lëshojë terren. Lëvizja vjen pasi presidenti Donald Trump konfirmoi se kishte refuzuar propozimin iranian të paqes që do të rihapte Hormuzin, dhe ndërsa Uashingtoni vazhdon të kërcënojë me sulme të reja nëse Irani nuk pranon kufizime më të rrepta për programin e tij bërthamor.

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