Irani godet katër anije me naftë në Gjirin Persik, IRGC lëshon paralajmërim të ri për ushtrinë amerikane
Marina e Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit tha të enjten se katër anije të përfshira në transferime të paligjshme të naftës në Gjirin Persik verior u goditën dhe u përfshinë nga flakët njëkohësisht pasi u gjurmuan nga forcat e saj të mërkurën.
IRGC shtoi se tre anije të tjera u përplasën me mina në perëndim të Ngushticës së Hormuzit dhe paralajmëroi ushtrinë amerikane se provokimet e vazhdueshme mund të çonin në një përgjigje më të gjerë kundër bazave të saj rajonale.
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