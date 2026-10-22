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Bota

Irani godet katër anije me naftë në Gjirin Persik, IRGC lëshon paralajmërim të ri për ushtrinë amerikane

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Marina e Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit tha të enjten se katër anije të përfshira në transferime të paligjshme të naftës në Gjirin Persik verior u goditën dhe u përfshinë nga flakët njëkohësisht pasi u gjurmuan nga forcat e saj të mërkurën.

IRGC shtoi se tre anije të tjera u përplasën me mina në perëndim të Ngushticës së Hormuzit dhe paralajmëroi ushtrinë amerikane se provokimet e vazhdueshme mund të çonin në një përgjigje më të gjerë kundër bazave të saj rajonale.

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