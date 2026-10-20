Irani i thotë shefit të ushtrisë pakistaneze: S’ka bisedime me SHBA-në derisa të plotësohen kërkesat tona
Irani i tha të martën shefit të ushtrisë së Pakistanit, feldmarshallit Asim Munir, se nuk do të ketë bisedime me Uashingtonin derisa të plotësohen kërkesat e Teheranit, raporton Reuters, duke nënvizuar ashpërsimin e qëndrimit iranian pavarësisht përpjekjeve të ndërmjetësimit nga Pakistani, një ndërmjetës kyç mes dy palëve.
Munir, i cili mbërriti të martën në Teheran për një vizitë zyrtare, u takua me presidentin Masoud Pezeshkian, me të cilin diskutoi përpjekjet e ndërmjetësimit dhe zhvillimet rajonale, sipas agjencisë Nournews. Ai zhvilloi takime të veçanta edhe me kryetarin e parlamentit Mohammad Bagher Ghalibaf dhe me sekretarin e Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare, Mohsen Rezaei.
Ghalibaf, i cili kryeson ekipin negociator të Iranit, i tha Munirit se SHBA-ja nuk mund ta rifitojë besimin e Teheranit derisa të përmbushë shtatë kushtet që Irani paraqiti muajin e kaluar për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, siç njofton Tabnak. “Nuk kemi asgjë të re për të thënë”, deklaroi ai, duke shtuar se mungesa e angazhimit të presidentit Trump ndaj memorandumit të Islamabadit e ka thelluar mosbesimin historik të Iranit ndaj SHBA-së.
Kërkesat e Teheranit përfshijnë heqjen e bllokadës amerikane ndaj porteve iraniane, heqjen e sanksioneve ndaj eksporteve të naftës dhe ndërprerjen e armiqësive në të gjitha frontet rajonale. Edhe Rezaei i përcolli Munirit të njëjtin mesazh — s’ka bisedime derisa të plotësohen kërkesat — dhe theksoi se i gjithë materiali bërthamor i pasuruar do të mbetet në Iran, duke përsëritur qëndrimin e liderit suprem, ajatollahut Mojtaba Khamenei, se uraniumi afër nivelit të armëve nuk duhet të nxirret jashtë vendit.
Presidenti Pezeshkian, siç raporton Press TV, i tha Munirit se SHBA-ja duhet të heqë sanksionet dhe kërcënimet para çdo bisede, sepse Irani nuk i beson Uashingtonit. “Ne nuk duam t’ia imponojmë vullnetin tonë askujt, por nuk do t’i nënshtrohemi detyrimit”, tha ai. Munir, nga ana e tij, shprehu shqetësimin për mundësinë e një lufte të re dhe riafirmoi gatishmërinë e Islamabadit për të ndihmuar në zgjidhjen e çështjeve përmes diplomacisë, duke shprehur keqardhje që memorandumi i Islamabadit nuk u zbatua.
Pakistani ka ndërmjetësuar mes Teheranit dhe Uashingtonit që nga fillimi i luftës në shkurt. Përpjekjet e mëparshme prodhuan në qershor një marrëveshje të përkohshme paqeje, memorandumin e Islamabadit me 14 pika, por ai u rrëzua shpejt kur luftimet rifilluan pak javë më vonë. Zëvendëspresidenti amerikan JD Vance tha më herët këtë muaj se Irani duhet të bëjë një ulje “domethënëse” të kapacitetit të pasurimit të uraniumit për të përmbushur kërkesat amerikane dhe për t’i dhënë fund luftës tetëmujore — kërkesë që Teherani e ka hedhur poshtë, duke mohuar se kërkon armë bërthamore.
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