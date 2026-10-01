Irani shtrëngon rreshtat me Kinën: ministri i Financave kërkon “kapitull të ri partneriteti strategjik” mes sanksioneve amerikane
Ali Madanizadeh i tha homologut kinez se Teherani synon thellimin e bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar, një ditë pasi Thesari amerikan sanksionoi firma me bazë në Kinë për furnizimin ushtarak të Iranit.
Irani po shtyn për lidhje më të forta ekonomike me Kinën, siç njofton Al Jazeera, duke cituar agjencinë shtetërore iraniane të lajmeve IRNA. Ministri iranian i Financave, Ali Madanizadeh, i ka thënë ministrit kinez të Financave se Teherani kërkon thellimin e bashkëpunimit ekonomik me Pekinin.
Duke iu referuar pozicionit të Kinës në ekonominë globale, Madanizadeh theksoi potencialin e dy vendeve për tregti dhe investime të zgjeruara. Ai e falënderoi Pekinin për mbështetjen e dhënë për sovranitetin e Iranit dhe për ndihmën humanitare gjatë konfliktit, duke shtuar se dy vendet po lëvizin drejt një “kapitulli të ri partneriteti strategjik” dhe zbatimit të planit 25-vjeçar të bashkëpunimit gjithëpërfshirës, sipas IRNA-së.
Thirrja e Teheranit vjen vetëm një ditë pasi Departamenti i Thesarit amerikan sanksionoi firma dhe biznesmenë me bazë në Kinë për prokurimin e armëve dhe pjesëve rezervë për ushtrinë iraniane. Kina mbetet një nga partnerët tregtarë më të mëdhenj të Iranit, dhe administrata Trump është përballur me kritika për fushatën e sanksioneve ndaj Pekinit në këtë drejtim.
Zhvillimi ndodh ndërsa lufta e SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit vazhdon, me bllokadën detare amerikane ndaj porteve iraniane në fuqi dhe bisedimet indirekte përmes ndërmjetësimit të Katarit që po zhvillohen në margjinat e sesioneve të OKB-së në Nju Jork.
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