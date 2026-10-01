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Konflikti SHBA - Iran

Irani shtrëngon rreshtat me Kinën: ministri i Financave kërkon “kapitull të ri partneriteti strategjik” mes sanksioneve amerikane

Ali Madanizadeh i tha homologut kinez se Teherani synon thellimin e bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar, një ditë pasi Thesari amerikan sanksionoi firma me bazë në Kinë për furnizimin ushtarak të Iranit.

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Ministri iranian i Financave, Ali Madanizadeh. (Foto: Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Irani po shtyn për lidhje më të forta ekonomike me Kinën, siç njofton Al Jazeera, duke cituar agjencinë shtetërore iraniane të lajmeve IRNA. Ministri iranian i Financave, Ali Madanizadeh, i ka thënë ministrit kinez të Financave se Teherani kërkon thellimin e bashkëpunimit ekonomik me Pekinin.

Duke iu referuar pozicionit të Kinës në ekonominë globale, Madanizadeh theksoi potencialin e dy vendeve për tregti dhe investime të zgjeruara. Ai e falënderoi Pekinin për mbështetjen e dhënë për sovranitetin e Iranit dhe për ndihmën humanitare gjatë konfliktit, duke shtuar se dy vendet po lëvizin drejt një “kapitulli të ri partneriteti strategjik” dhe zbatimit të planit 25-vjeçar të bashkëpunimit gjithëpërfshirës, sipas IRNA-së.

Thirrja e Teheranit vjen vetëm një ditë pasi Departamenti i Thesarit amerikan sanksionoi firma dhe biznesmenë me bazë në Kinë për prokurimin e armëve dhe pjesëve rezervë për ushtrinë iraniane. Kina mbetet një nga partnerët tregtarë më të mëdhenj të Iranit, dhe administrata Trump është përballur me kritika për fushatën e sanksioneve ndaj Pekinit në këtë drejtim.

Zhvillimi ndodh ndërsa lufta e SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit vazhdon, me bllokadën detare amerikane ndaj porteve iraniane në fuqi dhe bisedimet indirekte përmes ndërmjetësimit të Katarit që po zhvillohen në margjinat e sesioneve të OKB-së në Nju Jork.

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