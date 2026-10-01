Kataib Hezbollah pezullon aktivitetet ushtarake në Irak: “Armët e Rezistencës do të mbeten në duart e luftëtarëve”
Grupi paramilitar irakian Kataib Hezbollah, që vepron nën ombrellën e koalicionit pro-iranian “Rezistenca Islame në Irak”, ka njoftuar përmes udhëheqësit të tij, Ahmad al-Hamdawi, se do të pezullojë aktivitetet ushtarake në Irak — siç njofton Al Jazeera, duke cituar agjencinë Associated Press. Përjashtimi i vetëm, sipas njoftimit, do të jetë shënjestrimi i avionëve armiqësorë që shkelin hapësirën ajrore të Irakut.
Zëdhënësi i grupit ombrellë, Jaafar al-Husseini, tha në një deklaratë se negociatat me qeverinë irakiane për rregullimin e armëve kishin dështuar të prodhonin marrëveshje. “Armët e Rezistencës do të mbeten si besim në duart e luftëtarëve”, u shpreh al-Husseini, duke shtuar se ato do të vazhdojnë të drejtohen kundër çdo armiku që synon Irakun dhe popullin e tij.
Njoftimi vjen vetëm dy ditë pasi i njëjti grup i dha Bagdadit një ultimatum për heqjen e asaj që e quajti “bllokadë ajrore” ndaj Iranit, duke kërcënuar me rrëzimin e avionëve — një përshkallëzim që tani duket se po zbutet me vendimin për pezullim. Lëvizja mund të shënojë një ulje të tensioneve në frontin irakian të luftës SHBA–Iran, i cili është ndezur në mënyrë të përsëritur muajt e fundit.
Vendimi i Kataib Hezbollah-it publikohet gjithashtu pak pasi Iraku shpalli zyrtarisht përfundimin e misionit të koalicionit ndërkombëtar të udhëhequr nga SHBA-ja kundër Shtetit Islamik, duke e lënë vendin të mbajë vetë përgjegjësinë e plotë për sigurinë e tij.
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