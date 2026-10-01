Nafta mban pozicionet: Brent në 98.15 dollarë, ndërsa tregu peshon bisedimet SHBA–Iran
Çmimet e naftës qëndruan kryesisht të qëndrueshme gjatë tregtimit të hershëm të së enjtes në Azi, duke ndjekur fitimet e seancave të mëparshme, ndërsa pjesëmarrësit e tregut peshonin zhvillimet më të fundit në bisedimet e paqes mes SHBA-së dhe Iranit së bashku me prirjet rajonale të eksporteve të naftës së papërpunuar — siç raporton Al Jazeera, duke cituar agjencinë Reuters.
Kontratat futures të naftës Brent u rritën me 12 cent, ose 0.1 për qind, në 98.15 dollarë fuçia deri në orën 00:45 GMT. Nafta amerikane West Texas Intermediate (WTI) u vendos në 90.35 dollarë fuçia, me një rënie të lehtë prej 7 centësh, ose 0.1 për qind. Të dy benchmark-et kryesore ishin rritur me rreth 1 dollar fuçia në seancën e mëparshme.
Sipas Reuters-it, Brent-i u rrit me rreth 14 për qind gjatë muajit shtator — performanca më e fortë mujore që nga korriku — ndërsa WTI e mbylli muajin me rreth 5 për qind rritje. Stabilizimi vjen pas muajsh luhatjesh të forta të shkaktuara nga lufta SHBA–Iran dhe ndërprerjet e vazhdueshme të trafikut detar në Ngushticën e Hormuzit dhe Bab al-Mandebin.
Analistët po ndjekin nga afër nëse bisedimet diplomatike mes Uashingtonit dhe Teheranit do të çojnë në një hapje të plotë të Ngushticës së Hormuzit, ngushtica përmes së cilës kalonte rreth një e pesta e eksporteve globale të naftës para fillimit të luftës.
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