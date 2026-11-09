🌦️
Tiranë 14°C · Rrebesh i lehtë 09 Nëntor 2026
S&P 500 7,377 ▲0.31%
DOW 51,286 ▼0.46%
NASDAQ 24,579 ▲1.09%
NAFTA 90.38 ▼0.5%
ARI 4,108 ▲0.8%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1149 EUR/GBP 0.8343 EUR/CHF 0.9137 EUR/ALL 90.8435 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5766 EUR/TRY 55.9604 EUR/JPY 176.51 EUR/CAD 1.5735 EUR/USD 1.1149 EUR/GBP 0.8343 EUR/CHF 0.9137 EUR/ALL 90.8435 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5766 EUR/TRY 55.9604 EUR/JPY 176.51 EUR/CAD 1.5735
₿ CRYPTO
BTC $74,184 ▼ -2.24% ETH $2,103 ▼ -5.91% XRP $1.0876 ▼ -6.3% SOL $86.0900 ▼ -3.41%
S&P 500 7,377 ▲0.31 % DOW 51,286 ▼0.46 % NASDAQ 24,579 ▲1.09 % NAFTA 90.38 ▼0.5 % ARI 4,108 ▲0.8 % S&P 500 7,377 ▲0.31 % DOW 51,286 ▼0.46 % NASDAQ 24,579 ▲1.09 % NAFTA 90.38 ▼0.5 % ARI 4,108 ▲0.8 %
EUR/USD 1.1149 EUR/GBP 0.8343 EUR/CHF 0.9137 EUR/ALL 90.8435 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5766 EUR/TRY 55.9604 EUR/JPY 176.51 EUR/CAD 1.5735 EUR/USD 1.1149 EUR/GBP 0.8343 EUR/CHF 0.9137 EUR/ALL 90.8435 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5766 EUR/TRY 55.9604 EUR/JPY 176.51 EUR/CAD 1.5735
09 Nën 2026
Breaking
Nga furnizues në partnerë, grupet shqiptare në aleancë me Ndrangheta-n, Cosa Nostra-n e Camorra-n, raporti i Antimafias italiane Çfarë duhet të dinë Rama dhe Berisha SHBA – Rubio: Pak përparime në bisedimet e paqes SHBA-Iran Situata e sigurisë në Mal të Zi e qëndrueshme, që nga viti 2022 u regjistruan 14 shtetas në fronte të huaja lufte NBA/ Lakers të pandalshëm edhe pa Luka Doncic, fitojnë Boston dhe Philadelphia
Menu
Politika

Iris Luarasi vlerëson RTSH-në për sigurimin e fondit për digjitalizimin e arkivës: Meriton përgëzime të veçanta

· 2 min lexim

Zv.kryetarja e Komisionit për të Drejtat e Njeriut dhe Mjetet e Informimit Publik, Iris Luarasi, ka përgëzuar drejtuesit e Radio Televizionit Shqiptar për sigurimin e fondit për digjitalizimin e arkivës, si dhe për nivelin e realizimit të buxhetit.

Gjatë diskutimeve në komision, Luarasi vlerësoi se RTSH-ja ka shënuar një performancë pozitive në administrimin e fondeve, duke bërë të ditur se deri në muajin tetor kishte realizuar 84% të tyre.

“RTSH-ja ka pasur, ndryshe nga institucionet e tjera, 84% të realizimit të fondeve deri në tetor, një tregues shumë i mirë performance. Ju përgëzoj edhe për gjetjen e një fondi për digjitalizimin e arkivës. Një nga detyrat që ka lënë ky komision është pikërisht kjo. Fakti që ju e keni gjetur vetë këtë fond është një nga gjërat që meriton jashtëzakonisht shumë përgëzime”, u shpreh ajo.

Megjithatë, Luarasi ngriti si shqetësim ndarjen e buxhetit, duke vënë në dukje se pjesa më e madhe e tij shkon për shpenzime korrente, ndërsa fondet e parashikuara për investime mbeten të kufizuara, në vetëm 50 milionë lekë.

Ende nuk ka komente. Bëhuni i pari që komenton.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu