SDSM: A ekzistojnë vërtet 80 milionë euro në Alta Bankën e Manastirit dhe në çfarë cilësie negocion Mickoski për shitjen e saj?
Opozita kërkon që guvernatori Trajko Slaveski të tregojë publikisht nëse shuma që figuron në bilancin e bankës ekziston si para të gatshme ose ekuivalente të tyre, ndërsa prokuroria të hapë hetim.
Siç njofton Fokus, SDSM i kërkoi sot guvernatorit të Bankës Popullore, Trajko Slaveski, të prononcohet nëse 80 milionë eurot, që sipas partisë figurojnë në bilancin e Alta Bankës së Manastirit, ekzistojnë vërtet si para të gatshme ose ekuivalente të tyre. Sipas partisë, guvernatori ka pasur kohë të mjaftueshme ta verifikojë gjendjen dhe duhet ta bëjë atë publike menjëherë.
Sipas raportimit të Fokus, partia opozitare pyet pse deri tani nuk ka asnjë shpjegim publik dhe shpreh dyshimin se rasti po mbahet i fshehur. SDSM e lidh gjendjen në Manastir me zhvillimet rreth Alta Bankës në Serbi, ku, sipas pretendimeve të partisë, në bankën mëmë ishin regjistruar mjete që fizikisht nuk ndodheshin në thesar. Vetë Fokus vë në dukje se komunikata e SDSM-së nuk përmban prova të pavarura se mjetet e shënuara në bilancin e bankës në Manastir nuk ekzistojnë.
Partia thotë se prej 11 muajsh paralajmëron për kapitalin, siç e quan ajo, të dyshimtë dhe kërkon hetim e përgjegjësi penale për të gjithë të përfshirët në vendimin që banka të hyjë në tregun maqedonas. Alta Banka e Manastirit ndodhet nën administrim të përkohshëm të Bankës Popullore që nga 1 nëntori.
Pjesa e dytë e reagimit ka të bëjë me rolin e kryeministrit Hristijan Mickoski. SDSM citon guvernatorin Slaveski, i cili, sipas partisë, i pyetur për konsultimet rreth hyrjes së bankës, është përgjigjur “Me kryeministrin, sigurisht”, duke shtuar se bëhet fjalë për “ndjeshmëri politike”. Partia pyet në çfarë cilësie kryeministri do të negocionte për shitjen e mundshme të bankës, kur Banka Popullore është institucion i pavarur.
Në fund, siç përcjell Fokus, SDSM kërkon që prokuroria të hapë menjëherë hetim, të përcaktojë nëse ka pasur paligjshmëri dhe kush mban eventualisht përgjegjësi për vendimet e marra rreth Alta Bankës.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.