🌦️
Tiranë 14°C · Rrebesh i lehtë 09 Nëntor 2026
S&P 500 7,377 ▲0.31%
DOW 51,286 ▼0.46%
NASDAQ 24,579 ▲1.09%
NAFTA 90.38 ▼0.5%
ARI 4,108 ▲0.8%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1149 EUR/GBP 0.8343 EUR/CHF 0.9137 EUR/ALL 90.8435 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5766 EUR/TRY 55.9604 EUR/JPY 176.51 EUR/CAD 1.5735 EUR/USD 1.1149 EUR/GBP 0.8343 EUR/CHF 0.9137 EUR/ALL 90.8435 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5766 EUR/TRY 55.9604 EUR/JPY 176.51 EUR/CAD 1.5735
₿ CRYPTO
BTC $74,184 ▼ -2.24% ETH $2,103 ▼ -5.91% XRP $1.0876 ▼ -6.3% SOL $86.0900 ▼ -3.41%
S&P 500 7,377 ▲0.31 % DOW 51,286 ▼0.46 % NASDAQ 24,579 ▲1.09 % NAFTA 90.38 ▼0.5 % ARI 4,108 ▲0.8 % S&P 500 7,377 ▲0.31 % DOW 51,286 ▼0.46 % NASDAQ 24,579 ▲1.09 % NAFTA 90.38 ▼0.5 % ARI 4,108 ▲0.8 %
EUR/USD 1.1149 EUR/GBP 0.8343 EUR/CHF 0.9137 EUR/ALL 90.8435 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5766 EUR/TRY 55.9604 EUR/JPY 176.51 EUR/CAD 1.5735 EUR/USD 1.1149 EUR/GBP 0.8343 EUR/CHF 0.9137 EUR/ALL 90.8435 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5766 EUR/TRY 55.9604 EUR/JPY 176.51 EUR/CAD 1.5735
09 Nën 2026
Breaking
Nga furnizues në partnerë, grupet shqiptare në aleancë me Ndrangheta-n, Cosa Nostra-n e Camorra-n, raporti i Antimafias italiane Çfarë duhet të dinë Rama dhe Berisha SHBA – Rubio: Pak përparime në bisedimet e paqes SHBA-Iran Situata e sigurisë në Mal të Zi e qëndrueshme, që nga viti 2022 u regjistruan 14 shtetas në fronte të huaja lufte NBA/ Lakers të pandalshëm edhe pa Luka Doncic, fitojnë Boston dhe Philadelphia
Menu
Arte

Ekspozitë e përbashkët e 16 artistëve shqiptarë në Galerinë Kombëtare të Arteve

· 2 min lexim
16 artistëve shqiptarë

Në HangArt-Kinostudio, Galeria Kombëtare e Arteve prezanton ekspozitën kolektive “Në të tashmen – Fondi i Krijimtarisë 2026”.

Në këtë ekspozitë prezantohen veprat e reja të 16 artistëve shqiptarë, të përzgjedhur përmes thirrjes së hapur të shpallur për herë të parë në vitin 2026, me nismën e Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sportit.

Artistët e përzgjedhur ndahen në dy kategori: 10 artistë të afirmuar dhe 6 artistë të rinj. Që prej korrikut 2026, ata kanë punuar për realizimin e projekteve të tyre, në fusha të ndryshme si piktura, skulptura, fotografia, videoja, performanca dhe instalacioni.

Artistët pjesëmarrës janë: Jon Azizaj, Kristanja Çene, Fатlum Doçi, Gentian Doda, Ilir Kaso, Sead Kazanxhiu, Beskida Kraja, Aurela Kumanaku, Lori Lako, Blerina Muça, Matilda Odobashi, Remijon Pronja, Leonard Qylafi, Enza Rripaj, Endi Shani, Abi Shehu.

Ekspozita e tyre do të mikpresë artdashësit deri më 15 nëntor.

Veprat trajtojnë tema të ndryshme të shoqërisë bashkëkohore, përfshirë mjedisin, kujtesën, migrimin, punën, identitetin, teknologjinë dhe marrëdhënien e individit me realitetin. Ekspozita sjell së bashku artistë të brezave të ndryshëm, me praktika dhe përvoja artistike të zhvilluara si në Shqipëri, ashtu edhe në skenën ndërkombëtare.

Përmes Fondit të Krijimtarisë 2026, Galeria Kombëtare e Arteve mbështet financiarisht prodhimin e veprave të reja dhe krijon mundësi për prezantimin e tyre para publikut.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu