ITALI – Vjeshtë protestash në kryeqytetin italian, studentët pushtojnë shkollat
ROMË – Protestat studentore dhe sindikale në kryeqytetin italian nuk japin shenja tërheqjeje, shkruan ilsole24.it.
Tendat e ngritura pranë Forumeve Perandorake vijojnë të qëndrojnë në vend, duke u kthyer në një pikë referimi për një lëvizje proteste që përfshin studentë, sindikata dhe organizata të ndryshme sociale.
Ndërkohë, në oborret e shkollave të mesme po zhvillohen vazhdimisht asamble dhe takime organizative, ndërsa kolektivat studentore kanë nisur përgatitjet për protestat e muajve nëntor dhe dhjetor.
Një moment i rëndësishëm për lëvizjen protestuese ishte 30 tetori. Në orët e paradites, marshimi i organizuar nga sindikata USB përshkoi qytetin pa incidente dhe me pjesëmarrje të gjerë.
Situata u tensionua pasdite, kur një grup protestuesish tentoi të çante kordonin e sigurisë për t’iu afruar institucioneve të pushtetit.
Përpjekja u ndalua nga forcat e rendit, ndërsa bilanci i ditës ishte 365 persona të identifikuar. Nuk pati arrestime apo përplasje të drejtpërdrejta.
Mobilizimi i radhës është parashikuar më 20 nëntor, në kuadër të grevës së përgjithshme të shpallur nga sindikata CGIL kundër rritjes së kostos së jetesës dhe në mbrojtje të së drejtës për arsim.
Në protestë do të marrë pjesë edhe Rrjeti i Studentëve të Shkollave të Mesme, i cili për herë të parë do të jetë në vijën e parë përkrah sindikatës.
Një tjetër protestë kombëtare është planifikuar më 12 dhjetor, me nismën e sindikatës USB. Krahas përfaqësuesve sindikalë, në marshim pritet të marrin pjesë edhe lëvizjet për të drejtën e strehimit, punonjësit me kontrata të përkohshme dhe kolektivat studentore OSA dhe Cambiare Rotta, të bashkuar në kundërshtimin e politikave të qeverisë.
Ndërkohë, vala e protestave po përhapet edhe në institucionet arsimore.
Pushtimet e shkollave vijojnë në liceun Mamiani dhe Ripetta, ndërsa kolektivat e liceve Virgilio dhe Socrate kanë thirrur asamble për të diskutuar zgjerimin e lëvizjes edhe në shkolla të tjera të kryeqytetit.
Nëse këto nisma marrin mbështetjen e studentëve, harta e protestave në Romë mund të zgjerohet ndjeshëm, duke përfshirë një numër më të madh institucionesh arsimore.
Zhvillimet e fundit tregojnë se vjeshta në kryeqytetin italian pritet të shoqërohet me protesta të reja, ndërsa 20 nëntori dhe 12 dhjetori do të jenë dy data të rëndësishme për ecurinë e mobilizimit studentor dhe sindikal.
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