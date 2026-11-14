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Bota

Italia i hap rrugën Gjermanisë për t’iu bashkuar GCAP-it, programit për avionin luftarak të gjeneratës së gjashtë

Roma hedh poshtë raportimet se kundërshtonte pjesëmarrjen gjermane dhe thotë se ka qenë gjithmonë e hapur, duke propozuar fillimisht statusin e vëzhguesit për Berlinin.

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Italia i hap rrugën Gjermanisë për t’iu bashkuar GCAP-it, programit për avionin luftarak të gjeneratës së gjashtë

Italia i ka hapur zyrtarisht rrugën Gjermanisë për t’iu bashkuar GCAP-it, programit për avionin luftarak të gjeneratës së gjashtë, siç njofton Shqiptarja.com. Në një deklaratë zyrtare, qeveria e kryeministres Giorgia Meloni hodhi poshtë raportimet se Roma kundërshtonte pjesëmarrjen gjermane, duke e quajtur «krejtësisht mashtrues» një artikull të Financial Times të botuar dhjetë ditë më parë, sipas të cilit Italia donte ta bllokonte Gjermaninë ose t’i jepte vetëm statusin e vëzhguesit.

Sipas Romës, Italia ka qenë gjithmonë e hapur ndaj Berlinit dhe ka propozuar që Gjermania fillimisht të marrë statusin e vëzhguesit, për të përshpejtuar shkëmbimin e informacionit dhe anëtarësimin e plotë, pa cenuar afatet e programit. Ky qëndrim, siç njofton Shqiptarja.com, u rikonfirmua në videokonferencën e fundit të vendeve pjesëmarrëse.

GCAP, Programi Global i Aviacionit Luftarak, zhvillohet nga Italia, Britania e Madhe dhe Japonia, përmes kompanive Leonardo, BAE Systems dhe Mitsubishi, dhe vlera e tij kalon 100 miliardë euro. Programi nuk është thjesht një avion, por një «sistem sistemesh»: avioni luftarak do të funksionojë si qendër e integruar komande, e lidhur me radarët, satelitët, dronët dhe forcat tokësore. Dorëzimi parashikohet në vitin 2035, ndërsa Japonia ka shprehur shqetësim për vonesat e mundshme, në një kohë kur Kina po forcon armatimin e saj.

Shqetësimet e Italisë, sipas Shqiptarja.com, lidhen kryesisht me aspektin industrial, pra me ndarjen e punës dhe të kontratave. Në sfond qëndron edhe një tension i krijuar pasi kryeministri britanik ftoi kancelarin gjerman në fillim të tetorit, pa u konsultuar më parë me Romën dhe Tokion. Ndërkohë, një komitet ekspertësh të mbrojtjes në Gjermani rekomandon në vend të kësaj një aleancë të re me kompaninë suedeze Saab, prodhuese e avionit Gripen, ndërsa Financial Times raportoi javën e kaluar edhe për kontakte mes BAE Systems dhe Airbus.

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