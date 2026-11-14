🌫️
Tiranë 15°C · Mjegull 14 Nëntor 2026
S&P 500 7,562 ▼0.4%
DOW 52,348 ▲0.1%
NASDAQ 25,136 ▼0.91%
NAFTA 88.56 ▼0.2%
ARI 3,886 ▲0.03%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736 EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736
₿ CRYPTO
BTC $65,988 ▼ -4.33% ETH $1,844 ▼ -5.09% XRP $0.9599 ▼ -6.26% SOL $72.8500 ▼ -9.1%
S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.56 ▼0.2 % ARI 3,886 ▲0.03 % S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.56 ▼0.2 % ARI 3,886 ▲0.03 %
EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736 EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736
14 Nën 2026
Breaking
As sot nuk hoqën dorë nga dhuna, mbyllet pas 5 orësh protesta e thirrur nga studentët! Kangjella të shkulura në rrugë, ko DUBLIN – Merz paralajmëron Trump për takimin me Putinin në Kinë: Mos përsëritni skenarin e Alaskës “Nuk e kanë me mua, e kanë me ju!”- Rama mesazh socialistëve dhe ndez motorët e fushatës: Koha e pranisë politike, tan Nesër sfida me Bjellorusinë, Maran: Është kundërshtari që na ka lodhur më tepër në këtë grup Pushteti, qëllimi më i lartë dhe thelbi i fjalimit të Edi Ramës
Menu
Kombetarja

Nesër sfida me Bjellorusinë, Maran: Është kundërshtari që na ka lodhur më tepër në këtë grup

Kombëtarja shqiptare mbylli përgatitjet për ndeshjen e fundit të grupit në Ligën e Kombeve kundër Bjellorusisë, ndërsa trajneri Rolando Maran dhe Kristjan Asllani folën në konferencën për shtyp.

· 2 min lexim
Nesër sfida me Bjellorusinë, Maran: Është kundërshtari që na ka lodhur më tepër në këtë grup

Kombëtarja shqiptare ka mbyllur përgatitjet në tokën “mëmë” për ndeshjen e fundit në grupin e Ligës së Kombeve, që luhet të dielën kundër Bjellorusisë në Hungari, siç njofton Shqiptarja.com. Trajneri Rolando Maran dhe mesfushori Kristjan Asllani, në konferencën për shtyp, e cilësuan Bjellorusinë si një nga kundërshtarët që i ka lodhur më tepër kuqezinjtë në këtë grup.

Për mungesën e Ylber Ramadanit, Maran u shpreh i qetë. “Nuk ka asnjë lloj shqetësimi për mungesën e Ramadanit. Të gjithë janë në lartësinë për të luajtur me Kombëtaren. Ndoshta është momenti i duhur për të luajtur edhe lojtarë të tjerë. Është mundësi e mirë edhe për ta. Muçi nuk u stërvit sot me ekipin dhe mbetet për t’u vlerësuar gjendja e tij”, deklaroi trajneri, siç njofton Shqiptarja.com.

“Në fakt është kundërshtari që na ka lodhur më tepër në këtë grup. Ka pasur një ecuri të mirë dhe ka vetëm një humbje ndaj nesh. Do të jetë një ndeshje e vështirë, por jemi gati dhe të vendosur. Kemi krijuar një identitet si skuadër dhe djemtë janë gati për të dhënë maksimumin. Ne futemi në fushë për të dhënë më shumë seç mund të kemi bërë në ndeshjen e kaluar”, deklaroi Maran.

Shqipëria vjen në këtë sfidë si kryesuese e grupit C1 në Ligën e Kombeve, me 12 pikë, ndërsa Bjellorusia ndjek në vendin e dytë me 10 pikë. Kuqezinjve iu mjafton një barazim për të siguruar vendin e parë dhe ngjitjen në Ligën B, pasi kjo është ndeshja e fundit e grupit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu