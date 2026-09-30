James Jordan i bashkohet kastit të «They Follow»: aktori i «Landman»-it në vazhdimin e horror-it legjendar të David Robert Mitchell
Maika Monroe rikthehet si Jay Height në vazhdimin e shumëpritur të «It Follows» (2015); detajet e rolit të Jordan dhe intrigës mbeten të fshehta
Aktori amerikan James Jordan, i njohur si inxhinieri i naftës Dale Bradley në serialin «Landman» të Paramount+, është zgjedhur për një rol në «They Follow», vazhdimin e shumëpritur të horror-it «It Follows» (2015) të David Robert Mitchell, siç njofton ekskluzivisht Deadline (lajmi u raportua më 29 shtator 2026). Përfaqësuesit e Neon — studios që qëndron pas filmit — nuk kanë pranuar të komentojnë për angazhimin.
Detajet e personazhit që do të luajë Jordan mbeten të fshehta, ashtu si edhe intriga e plotë e vazhdimit; nga çfarë dihet deri tani, ngjarja zhvillohet një dekadë pas origjinalit. Maika Monroe rikthehet në rolin e Jay Height, ndërsa kasti plotësohet nga Naomi Ackie, Jackie Earle Haley, Justine Lupe, Anna Mirodin, Jayne Taini, Michael Gandolfini, Tom Pecinka, Melora Walters, Ben Krieger, Natalie Shinnick dhe Jan Hoag.
Mitchell rikthehet të shkruajë dhe të drejtojë vazhdimin dhe është edhe producent, së bashku me Jake Weiner, Chris Bender, Erik Rommesmo, Mike D’Alto, Randal Sandler, Scott Aharoni, Sinan Eczacıbaşı, David Kaplan, Rebecca Green dhe Laura Smith.
«It Follows» origjinal tregonte historinë e studentenës Jay, që pasi përballet me një entitet mbinatyror, fillon të ndiqet kudo nga ai në formën e njerëzve të ndryshëm. Filmi u vlerësua gjerësisht nga kritika dhe fitoi rreth 23 milionë dollarë në gjithë botën me një buxhet prej pak më shumë se 1 milion dollarësh — një nga horror-et kult të dekadës së kaluar.
Jordan njihet gjithashtu për rolet në «Wind River», «Yellowstone» dhe «Special Ops: Lioness». Ndërkohë «Landman» përgatitet për sezonin e tretë në Paramount+.
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