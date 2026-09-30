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30 Sht 2026
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Teater

«The Blue Parts» e Liba Vaynberg-it: premiera botërore Off-Broadway shënon rikthimin e Roundabout Underground

Drama intime për migracionin në Brighton Beach nis preview-t më 18 shkurt 2027 në Black Box Theatre të New York-ut — biletat "paguaj-sa-të-duash" nga 10 dollarë

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New York, 30 shtator 2026 — Roundabout Theatre Company njoftoi rikthimin e programit Roundabout Underground këtë sezon me premierën botërore të dramës “The Blue Parts”, shkruar nga dramaturgja Liba Vaynberg, siç njofton Playbill. Regjinë e mban Lee Sunday Evans, ndërsa vepra u porosit fillimisht nga Working Theatre përmes iniciativës së saj “Five Boroughs/One City”.

Drama përshkruhet si një histori e veçantë dhe intime e migracionit drejt dhe larg Brighton Beach-it. Një stuhi e fuqishme e mbyll Marinën në dyqanin e saj të kasetave video së bashku me një adoleshent që po mbledh nënshkrime për fushatën “Save The Whales”, dhe të dy detyrohen të kapërcejnë humnerën mes tyre — po aq të madhe dhe të gjallë sa Oqeani Atlantik.

Preview-t nisin më 18 shkurt 2027, hapja zyrtare është caktuar për 11 mars, ndërsa shfaqjet me angazhim të kufizuar do të vazhdojnë deri më 18 prill 2027, në Black Box Theatre të Harold and Miriam Steinberg Center for Theatre. Kasti dhe ekipi shtesë krijues do të shpallen më vonë.

“Roundabout Underground lindi nga besimi i Todd Haimes se artistët e rinj meritojnë hapësirën dhe burimet për të marrë rreziqe dhe për të zhvilluar zërat e tyre”, tha drejtori artistik Christopher Ashley në deklaratë. Për të shënuar rikthimin e programit, biletat do të jenë pay-what-you-wish — publiku paguan sipas mundësisë, duke nisur nga 10 dollarë.

Liba Vaynberg, vajza e emigrantëve hebrej nga Ukraina dhe Azerbajxhani, është dramaturgje dhe aktore dygjuhëshe (anglisht–rusisht), e diplomuar për biologji molekulare në Yale dhe MFA në Columbia. “The Blue Parts” u zhvillua në bashkëpunim të ngushtë me komunitetet e Brighton Beach-it dhe përfaqëson, sipas krijuesve, përvojat e gjalla dhe urgjente të komuniteteve emigrante që rrallë shohin veten në skenat kryesore.

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