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Mish

Khinkali gjeorgjiane — petëzat tradicionale me mish, lëng aromatik dhe erëza

· 3 min lexim

Khinkali është një nga pjatat më të famshme të kuzhinës gjeorgjiane — petëza të mbushura me mish të grirë, qepë dhe erëza, të cilat gjatë zierjes lëshojnë një lëng aromatik brenda. Tradicionalisht hahet me duar: kapet nga “bishet” i sipërm, hahet nga një anë e vogël, pihet lëngu dhe pastaj hahet pjesa tjetër — bishti nuk hahet. Kjo recetë, e përshtatur nga burime tradicionale të kuzhinës gjeorgjiane, ju sjell shijen e vërtetë të Kaukazit në kuzhinën tuaj.

Përbërësit

Për brumin (rreth 20 khinkali):

  • 500 g miell gruri
  • 250 ml ujë i vakët
  • 1 lugë çaji kripë
  • 1 vezë (opsionale, për brum më elastik)

Për mbushjen:

  • 400 g mish viçi i grirë (tradicionalisht përzierje viçi dhe derri)
  • 1 qepë e madhe, e grirë imët
  • 2 thelpinj hudhër, të shtypur
  • 120 ml ujë ose lëng mishi, i ftohtë
  • 1 lugë çaji kripë
  • 1 lugë çaji piper i zi i sapo bluar
  • 1/2 lugë çaji koriandër i bluar
  • 2 lugë gjelle majdanoz ose koriandër i freskët, i grirë imët

Për servirje: piper i zi i bluar trashë

Përgatitja

  1. Në një tas të madh përziej miellin me kripën. Shto ujin e vakët (dhe vezën, nëse e përdor) dhe gatuaj për 8–10 minuta derisa të fitosh një brum të fortë dhe elastik. Mbuloje me pecetë dhe lëre të pushojë 30 minuta.
  2. Ndërkohë përgatit mbushjen: në një tas përziej mishin e grirë me qepën, hudhrën, kripën, piperin, koriandrin dhe majdanozin. Shto ujin e ftohtë pak nga pak duke e përzier — uji është sekreti i lëngut aromatik brenda khinkali-t. Mbushja duhet të jetë e butë dhe e lagësht, jo e thatë.
  3. Ndaje brumin në toptha sa një arre e madhe. Hapi çdo topth në petë të rrumbullakët me diametër rreth 12–14 cm dhe trashësi 2–3 mm.
  4. Vendos 1–2 lugë gjelle mbushje në qendër të çdo pete. Mblidhi skajet lart duke i palosur në “valë” rrethore (tradicionalisht 18–20 palosje) dhe shtrëngoji fort në majë për të formuar “bishetin”. Kujdes që mbushja të mbyllet plotësisht pa ajër brenda.
  5. Vendos një tenxhere të madhe me ujë të kripur të vlojë. Lëshoji khinkali-t një nga një duke i përzier butësisht që të mos ngjiten në fund. Ziejini 10–12 minuta, derisa të dalin në sipërfaqe dhe brumi të jetë i zier plotësisht.
  6. Nxirri me lugë shpuese, kulloji mirë dhe shërbeji menjëherë të nxehtë, me piper të zi të bluar trashë sipër. Hahet me duar, siç përshkruhet më lart.

Koha e përgatitjes: rreth 1 orë (plus 30 minuta pushim brumi) | Koha e gatimit: 10–12 minuta | Porcionet: 4 persona (rreth 20 khinkali)

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