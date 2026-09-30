Khinkali gjeorgjiane — petëzat tradicionale me mish, lëng aromatik dhe erëza
Khinkali është një nga pjatat më të famshme të kuzhinës gjeorgjiane — petëza të mbushura me mish të grirë, qepë dhe erëza, të cilat gjatë zierjes lëshojnë një lëng aromatik brenda. Tradicionalisht hahet me duar: kapet nga “bishet” i sipërm, hahet nga një anë e vogël, pihet lëngu dhe pastaj hahet pjesa tjetër — bishti nuk hahet. Kjo recetë, e përshtatur nga burime tradicionale të kuzhinës gjeorgjiane, ju sjell shijen e vërtetë të Kaukazit në kuzhinën tuaj.
Përbërësit
Për brumin (rreth 20 khinkali):
- 500 g miell gruri
- 250 ml ujë i vakët
- 1 lugë çaji kripë
- 1 vezë (opsionale, për brum më elastik)
Për mbushjen:
- 400 g mish viçi i grirë (tradicionalisht përzierje viçi dhe derri)
- 1 qepë e madhe, e grirë imët
- 2 thelpinj hudhër, të shtypur
- 120 ml ujë ose lëng mishi, i ftohtë
- 1 lugë çaji kripë
- 1 lugë çaji piper i zi i sapo bluar
- 1/2 lugë çaji koriandër i bluar
- 2 lugë gjelle majdanoz ose koriandër i freskët, i grirë imët
Për servirje: piper i zi i bluar trashë
Përgatitja
- Në një tas të madh përziej miellin me kripën. Shto ujin e vakët (dhe vezën, nëse e përdor) dhe gatuaj për 8–10 minuta derisa të fitosh një brum të fortë dhe elastik. Mbuloje me pecetë dhe lëre të pushojë 30 minuta.
- Ndërkohë përgatit mbushjen: në një tas përziej mishin e grirë me qepën, hudhrën, kripën, piperin, koriandrin dhe majdanozin. Shto ujin e ftohtë pak nga pak duke e përzier — uji është sekreti i lëngut aromatik brenda khinkali-t. Mbushja duhet të jetë e butë dhe e lagësht, jo e thatë.
- Ndaje brumin në toptha sa një arre e madhe. Hapi çdo topth në petë të rrumbullakët me diametër rreth 12–14 cm dhe trashësi 2–3 mm.
- Vendos 1–2 lugë gjelle mbushje në qendër të çdo pete. Mblidhi skajet lart duke i palosur në “valë” rrethore (tradicionalisht 18–20 palosje) dhe shtrëngoji fort në majë për të formuar “bishetin”. Kujdes që mbushja të mbyllet plotësisht pa ajër brenda.
- Vendos një tenxhere të madhe me ujë të kripur të vlojë. Lëshoji khinkali-t një nga një duke i përzier butësisht që të mos ngjiten në fund. Ziejini 10–12 minuta, derisa të dalin në sipërfaqe dhe brumi të jetë i zier plotësisht.
- Nxirri me lugë shpuese, kulloji mirë dhe shërbeji menjëherë të nxehtë, me piper të zi të bluar trashë sipër. Hahet me duar, siç përshkruhet më lart.
Koha e përgatitjes: rreth 1 orë (plus 30 minuta pushim brumi) | Koha e gatimit: 10–12 minuta | Porcionet: 4 persona (rreth 20 khinkali)
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