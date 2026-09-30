Tubim mbështetës në Bežanijska kosa për këshilltaren Tanja Mićić: “E dimë se drejtësia nuk është e njëjtë për të gjithë”
Sarah El Sarag, avokate dhe kandidate e Listës Studentore, i bëri thirrje drejtësisë së barabartë për të gjithë, në tubimin e organizuar në mbështetje të këshilltares së "Kreni-promeni" që pretendon se u sulmua nga kryebashkiaku i Beogradit, Aleksandar Šapić.
Mbrëmjen e së hënës, në lagjen Bežanijska kosa të Beogradit u mbajt tubimi mbështetës “Tanja ne laže” (Tanja nuk gënjen), i organizuar në shenjë solidariteti me këshilltaren e lëvizjes “Kreni-promeni” Tanja Mićić, e cila të dielën në mbrëmje pretendon se u sulmua nga kryebashkiaku i Beogradit, Aleksandar Šapić, duke i thyer hundën, siç njofton Danas.
Folësja kryesore e tubimit ishte Sarah El Sarag, avokate dhe kandidate e Listës Studentore, e cila, sipas raportimit të N1, iu drejtua të pranishmëve me mesazhin: “Për njeriun e thjeshtë ka paraburgim, arrestime, gjueti mediatike… por kur bëhet fjalë për pushtetin ka konferencë për media. Prandaj nuk shtrojmë pyetjen nëse ligji ekziston, por për kë vlen”.
El Sarag theksoi se “gratë nuk ndahen në tonat dhe të tyret, të përshtatshmet dhe të papërshtatshmet”, dhe se “çdo grua ka të drejtë të jetë e sigurt në rrugë, në punë, në institucion”. “Një grua ka hundën e thyer dhe qëndron si provë se mes fjalëve dhe realitetit qëndron një mur hipokrizie”, tha ajo para turmës.
“E dimë se drejtësia nuk është e njëjtë për të gjithë”, përfundoi El Sarag, duke i bërë thirrje institucioneve që ligji të vlejë njëlloj për çdo qytetar.
Ndërkohë, kryebashkiaku Šapić e mohon sulmin dhe thotë se u mbrojt nga sulmet verbale e fizike të Mićić dhe bashkëshortit të saj; lëvizja “Kreni-promeni” ka bërë padi penale kundër tij, prokuroria ka urdhëruar intervistimin e të përfshirëve, ndërsa Šapić rezultoi negativ për alkool dhe substanca psikoaktive.
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