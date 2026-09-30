«Tidal Crossing»: Jean Shin kthen kamuflazhin ushtarak në instalacion kundër luftës në Brooklyn Army Terminal
Instalacioni i ri i artistes koreano-amerikane, me rrjeta ushtarake dhe imazhe të florës nga vendet e luftërave të SHBA-së, është ndërhyrja e fundit në ekspozitën publike njëvjeçare «In Plain Sight» në Sunset Park, Brooklyn.
Artistja koreano-amerikane Jean Shin ka krijuar instalacionin e ri «Tidal Crossing» (2026) në Brooklyn Army Terminal në Sunset Park të Brooklyn-it. Vepra përbëhet nga tri rrjeta në stil ushtarak të vendosura brenda harqeve të skybridge-it historik, mes të cilave artistja ka shtuar banderola kamuflazhi të mbivendosura me imazhe të florës nga vendet e shumta ku Shtetet e Bashkuara kanë zhvilluar luftëra. Siç shkruan Hyperallergic, instalacioni u hap për publikun më 19 shtator dhe është shtesa e fundit e ekspozitës publike njëvjeçare «In Plain Sight», që mbledh 12 artistë nga Brooklyn-i në terminal dhe në Brooklyn Wholesale Meat Market aty pranë.
Banderolat luajnë me modelet e kamuflazhit ushtarak që nga Lufta e Dytë Botërore: nga dizajni me nofkën «Frogskin» i Luftës së Paqësorit, te konfigurimi «Chocolate Chip» i Luftës së Gjirit, e deri te «Digital Camo» — modeli pothuajse si kod QR i viteve 2000-2010, i përdorur në Afganistan dhe Irak për të shpëtuar sistemet e detektimit online. Secila banderolë ka një temë mjedisore të veçantë: paneli i mesëm përfshin goca, midhje dhe alga deti.
Kontrasti mes shiritave të kamuflazhit blu, jeshil dhe ngjyrë rëre dhe betonit industrial të terminalit është i qëllimshëm: modeli ushtarak, i krijuar për t’u fshehur, këtu e tradhton veten dhe hap pyetjen se kujt i përket një vend — a është maskimi i misioneve të fshehta ushtarke të SHBA-së, transportimi i bimëve vendase në vende të reja, apo zhvendosja e detyruar e komuniteteve të goditura nga luftërat. Tema i rezonon fort komuniteteve të emigrantëve të Sunset Park-ut.
Siç thotë vetë Shin për Hyperallergic: «Ky projekt më bën të mendoj për pyetjen “kush i përket këtu?”. Çfarë duket e huaj në një moment, në të vërtetë është shumë e njohur». Zgjedhja e vendit nuk është e rastësishme: Brooklyn Army Terminal dikur ka qenë baza më e madhe e furnizimit ushtarak në SHBA — dhe instalacioni e kthen atë histori kundër vetes, duke e bërë kamuflazhin e luftës një mbulesë për jetën, migrimin dhe kujtesën.
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