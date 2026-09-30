Trump-i përdor fondet e Sigurisë Kombëtare për reklama televizive pro-Trump para zgjedhjeve të mesmandatit
Wall Street Journal zbuloi se Departamenti i Sigurisë Kombëtare i dha agjencisë LMD Agency një kontratë prej 20 milionë dollarësh për një "fushatë kombëtare mediatike", disa javë para zgjedhjeve të mesmandatit.
Administrata Trump po përdor fondet federale të Departamentit të Sigurisë Kombëtare (DHS) për të paguar një seri reklamash televizive kontroverse që promovojnë presidentin Donald Trump, disa javë para zgjedhjeve të mesmandatit, siç njofton USA Today. Wall Street Journal ishte e para që zbuloi përdorimin e fondeve të Homeland Security për këto reklama.
Më 20 shtator, DHS i dha agjencisë LMD Agency, Inc. një kontratë qeveritare prej 20 milionë dollarësh për një “fushatë kombëtare mediatike” — tre ditë para se të transmetohej reklama e parë. Paratë u bënë të disponueshme një ditë më parë, kur Zyra e Menaxhimit dhe Buxhetit të Shtëpisë së Bardhë i akordoi Shërbimit të Doganave dhe Mbrojtjes Kufitare (CBP) 20 milionë dollarë nga ligji “One Big Beautiful Bill Act”, ligji i Trump-it për taksat dhe shpenzimet i vitit 2025, për “ngjarje përkujtimore OBBBA”. Senatorja republikane Susan Collins (Maine) u ankua se paratë “dolën nga One Big, Beautiful Bill… u hoqën nga fondet që duhej të ishin për Doganat dhe Mbrojtjen Kufitare”.
Deri tani janë transmetuar tre reklama, shkruan USA Today: e para më 23 shtator, me Trump-in që u bën thirrje amerikanëve të “mposhtin komunizmin” (këngëtari JMSN i dërgoi më 28 shtator një letër “cease-and-desist” për përdorimin pa leje të këngës “Love me”); e dyta me Trump-in në Mount Rushmore më 4 Korrik (“Ky është vetëm fillimi i epokës së artë të Amerikës”); e treta gjatë ndeshjeve të NFL-së, identike me reklamën e fushatës së vitit 2024, ku Trump paralajmëron për një “betejë finale” kundër “deep state”-it, marksistëve dhe “kriminelëve”. Secila përfundon me mbishkrimin: “Paid for by the U.S. government.” Sipas firmës AdImpact, qeveria ka shpenzuar rreth 1.7–2 milionë dollarë deri tani për transmetimin e tyre.
Aktet vjetore të ndarjeve buxhetore të miratuara nga Kongresi e ndalojnë përdorimin e parave publike për reklama politike dhe propagandë; administrata po përdor paratë e ligjit One Big Beautiful Bill për ta anashkaluar këtë ndalim. Shtëpia e Bardhë i mbron reklamat si “njoftime të shërbimit publik”, jo si reklama politike, me argumentin se Trump nuk është në fletëvotimin e nëntorit dhe reklamat nuk e përmendin zgjedhjen. Ato i cilëson “edukative dhe pa mëdyshje patriotike”, duke i krahasuar me njoftimet e Biden-it për vaksinën kundër COVID-it, të Bush-it për Medicare-n, të Obama-s dhe me Zyrën e Informacionit të Luftës së presidentit FDR.
Kritikat kanë ardhur nga të dyja palët. Senatorët demokratë Patty Murray dhe Chris Murphy i dërguan më 29 shtator një letër sekretarit të Sigurisë Kombëtare Markwayne Mullin, duke kërkuar përgjigje brenda 48 orëve: “Kjo mbrojtje… është po aq absurde sa edhe ofenduese… po u vjedh amerikanëve dollarët e taksave për të transmetuar reklama fushate që e festojnë vetë atë.” Por edhe republikanët janë distancuar: udhëheqësi i shumicës John Thune tha: “Më pëlqen mesazhi… por nuk duhet të paguhet me paratë e taksapaguesve”, ndërsa senatori Thom Tillis u shpreh: “E urrej. Duket si Viktor Orbán duke iu folur hungarezëve.”
Sipas USA Today, polemika vjen në një kohë kur Trump u ka bërë thirrje mbështetësve të “pretendojnë” se ai është në fletëvotim, ndërsa në konventën republikane në Dallas pjesëmarrësit recituan një premtim besnikërie ndaj Trump-it.
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