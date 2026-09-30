Vuçiç dënon dhunën pas përleshjes mes aktivistëve të SNS-së dhe qytetarëve në Novi Sad
Incidenti ndodhi mbrëmjen e kaluar pranë tregut të Futoskës në Novi Sad, ku një përpjekje për të rrëmbyer flamurin e mbështetësve të listës studentore shndërroi tensionin në përleshje fizike.
Mbrëmjen e djeshme pranë tregut të Futoskës në Novi Sad shpërtheu një përleshje mes aktivistëve të Partisë Progresive Serbe (SNS) dhe qytetarëve, siç njofton portali Nova.rs. Tensionet nisën kur kandidati i SNS-së për deputet, Vukashin Gjokoviq, u përpoq t’u rrëmbente flamurin “Studentët fitojnë” mbështetësve të listës studentore, pas çka situata eskaloi në dhunë fizike.
Sipas raportimit të Nova.rs, në një moment një burrë nga njëri prej dy grupeve u pa duke e goditur me grusht një grua, e cila dyshohet se është simpatizante e SNS-së. Pamjet e incidentit janë shpërndarë gjerësisht në rrjetet sociale.
Pas incidentit ka reaguar edhe bartësi i listës “Aleksandar Vuçiç – Serbia e Bashkuar”, Aleksandar Vuçiç, i cili përmes një postimi në Instagram dënoi dhunën në rrugët e Novi Sadit. “E turpshme dhe e tmerrshme është dhuna që po ushtrojnë bllokuesit, veçanërisht ndaj grave. U bëj thirrje mbështetësve tanë që të mos përgjigjen me të njëjtën monedhë, por ta çojmë qetësisht fushatën drejt fundit dhe t’i mposhtim bindshëm banditët”, shkroi ai, sipas raportimit të Nova.rs.
Incidenti ndodh në mesin e fushatës zgjedhore, teksa zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Serbi mbahen më 25 tetor.
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