Jayden Daniels i Commanders pëson dëmtim në bërrylin e majtë ndaj Cowboys
Quarterback-i i Washington Commanders, Jayden Daniels, pësoi një dëmtim serioz të bërrylit të majtë në përfundim të pjesës së parë të ndeshjes kundër Dallas Cowboys. Ai u ndal pas një snap-i nën qendër: mbështeti veten me krahun e majtë dhe ra në fushë duke shfaqur dhimbje, ndërsa përpjekja e tij për pasim mbeti e papërfunduar. Në momentin e dëmtimit ai ishte 11 nga 17 për 96 jardë dhe një touchdown, dhe gjithashtu kishte realizuar 69 jardë me shtatë vrapime; stafi mjekësor u afrua menjëherë dhe ai më pas u transportua me karrocë drejt dhomës së zhveshjes, ndërsa Marcus Mariota nisi pjesën e dytë në vend të tij.
Sipas nfl, Commanders e deklaruan zyrtarisht Daniels jashtë loje pas pauzës së ndeshjes dhe stafi mjekësor e mori për kontrolle të mëtejshme në dhomën e zhveshjes.
Daniels kishte pasur më parë një dislokim të bërrylit të majtë më 2 nëntor 2025, nga i cili mungoi tri javë dhe që më vonë u përkeqësua në një ndeshje tjetër të asaj stine; pas shpërthimit në 2024 që e dërgoi Washingtonin në ndeshjen për titullin e NFC dhe fitimit të çmimit Offensive Rookie of the Year, sezonet në vazhdim ishin të vështira për të për shkak të një sërë dëmtimesh. Siç raporton nfl, klubi dhe ekipi mjekësor do të bëjnë vlerësime të mëtejshme për gjendjen e tij dhe kohën e rikuperimit.
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