Cisternë e goditur në Ngushticën e Hormuzit, pranë Omanit; ekuipazhi braktisi anijen
Një cisternë u godit herët të martën në Ngushticën e Hormuzit pranë Omanit, duke detyruar ekuipazhin ta braktisë anijen.
Sipas agjencisë britanike të tregtisë detare UKMTO, incidenti ndodhi rreth tetë milje detare në verilindje të Limahut, në Oman.
Gardia Revolucionare e Iranit pretendoi sulme ndaj anijeve në ujërat e Ngushticës së Hormuzit të hënën, në kuadër të përshkallëzimit të luftës SHBA–Iran.
Sulmi ndaj anijeve tregtare shënon një përshkallëzim të ri, në një kohë kur Huthi-t kanë shpallur edhe bllokadë detare ndaj Arabisë Saudite në Detin e Kuq.
Burimi: Briefly (Middle East crisis live) — https://briefly.co/anchor/World_news/story/iran-claims-attacks-in-strait-of-hormuz-houthis-announce-blockade-of-red-sea-shipping-route–middle-east-crisis-live
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