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21 Sht 2026
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Konflikti SHBA - Iran

Cisternë e goditur në Ngushticën e Hormuzit, pranë Omanit; ekuipazhi braktisi anijen

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Një cisternë nafte në det të hapur. Foto ilustruese: Wikimedia Commons (CC BY 2.0)
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Një cisternë u godit herët të martën në Ngushticën e Hormuzit pranë Omanit, duke detyruar ekuipazhin ta braktisë anijen.

Sipas agjencisë britanike të tregtisë detare UKMTO, incidenti ndodhi rreth tetë milje detare në verilindje të Limahut, në Oman.

Gardia Revolucionare e Iranit pretendoi sulme ndaj anijeve në ujërat e Ngushticës së Hormuzit të hënën, në kuadër të përshkallëzimit të luftës SHBA–Iran.

Sulmi ndaj anijeve tregtare shënon një përshkallëzim të ri, në një kohë kur Huthi-t kanë shpallur edhe bllokadë detare ndaj Arabisë Saudite në Detin e Kuq.

Burimi: Briefly (Middle East crisis live) — https://briefly.co/anchor/World_news/story/iran-claims-attacks-in-strait-of-hormuz-houthis-announce-blockade-of-red-sea-shipping-route–middle-east-crisis-live

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