Juve bind edhe në kampionat, Conceiçao dhe Bremer godasin Atalantën
Ashtu siç ndodhi në Europa League, Juventusi fiton edhe në Serinë A. Bardhezinjtë mposhtën Atalantën me rezultatin 2-0, me nga një gol në secilën pjesë: Conceiçao dhe Bremer vulosën fitoren.
Bardhezinjtë e menaxhuan mjaft mirë këtë sfidë dhe rrëmbyen një fitore të vlefshme, e cila rikthen besimin.
Juventusi është ngjitur në kuotën e 10 pikëve, tri pikë larg vendit të parë. Atalanta mbetet e bllokuar në 6 pikë, një ekip që nuk ka qenë plotësisht bindës në epokën e Sarrit.
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