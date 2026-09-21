Jordania: tre raketa iraniane u interceptuan gjatë natës; sirena në Aman
Televizioni shtetëror jordanez raportoi se tre raketa të lëshuara nga Irani gjatë natës u interceptuan, ndërsa sirenat e alarmit u dëgjuan në Aman mbrëmjen e së hënës.
Gardia Revolucionare e Iranit pretendoi një sulm ndaj një objekti ushtarak amerikan në Jordani, si dhe sulme ndaj anijeve në ujërat e Ngushticës së Hormuzit të hënën.
Zhvillimi shënon një zgjerim tjetër të konfliktit përtej fronteve kryesore — Irani dhe SHBA-ja po shkëmbejnë goditje edhe nëpërmjet territorit të aleatëve të tyre rajonalë.
Jordania, aleate e ngushtë e SHBA-së, ka shërbyer më herët si bazë për mbrojtjen ajrore kundër sulmeve iraniane në rajon.
Burimi: Briefly (Middle East crisis live) — https://briefly.co/anchor/World_news/story/iran-claims-attacks-in-strait-of-hormuz-houthis-announce-blockade-of-red-sea-shipping-route–middle-east-crisis-live
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