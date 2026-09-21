Trafik i rënduar në aksin Lezhë-Milot, radhë kilometrike
Aksi Lezhë-Milot është përfshirë mbrëmjen e kësaj të diele nga trafik i rënduar, me radhë të gjata automjetesh dhe vështirësi në qarkullim.
Fluksi është shtuar ndjeshëm pas kthimit të pushuesve nga plazhet e Shëngjinit dhe Tales, pas një fundjave me mot të favorshëm dhe temperatura të larta.
Numri i madh i automjeteve që lëvizin në të dyja drejtimet ka shkaktuar radhë kilometrike në disa pjesë të segmentit rrugor.
Drejtuesit e mjeteve po përballen me vonesa të konsiderueshme, ndërsa trafiku i dendur në aksin Lezhë-Milot vijon prej disa orësh.
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