Jaylen Watson jashtë për gjithë sezonin, Rams humbin cornerback-un titullar për operacion në shpatull
Los Angeles Rams do të humbasin cornerback-un titullar Jaylen Watson për pjesën e mbetur të sezonit 2026. Trajneri Sean McVay konfirmoi të mërkurën, sipas faqes zyrtare të Rams, therams.com, se Watson ka nevojë për operacion në shpatull dhe do të vendoset në listën e të dëmtuarve që përfundon sezonin.
McVay tha se Watson donte të luante pavarësisht dëmtimit, por mjekët thanë se gjasat që shpatulla të dilte sërish dhe të shkaktonte dëme të mëtejshme ishin shumë të larta. Trajneri e quajti Watsonin një lojtar të jashtëzakonshëm dhe një pikë të ndritshme për ekipin.
Humbja është e rëndë edhe nga pikëpamja statistikore. Përqindja prej 48.5% e pasimeve të kompletuara kur Watson ishte mbrojtësi më i afërt ishte e katërta më e ulët mes lojtarëve me të paktën 30 objektiva deri në tetë javët e para.
Sipas Associated Press, Watson ka 24 tackle, 1 interception dhe 9 pasime të devijuara në 7 ndeshje. Ai nënshkroi një kontratë trevjeçare prej 51 milionë dollarësh si lojtar i lirë nga Kansas City. Ai e zhvendosi të njëjtën shpatull në javën e tretë, humbi një ndeshje dhe e lëndoi sërish të dielën në fitoren 24-9 ndaj Los Angeles Chargers.
Tani do t’u kërkohet më shumë cornerback-ëve Josh Wallace dhe Emmanuel Forbes Jr. Notat e tyre mbrojtëse në PFF, 77.3 për Wallace dhe 80.8 për Forbes, renditen të 10-at dhe të 7-at në pozicionin e tyre para javës së 9-të.
McVay konfirmoi gjithashtu se dritarja 21-ditore e stërvitjes u hap të mërkurën për tight end-in Terrance Ferguson, i cili ka problem me kyçin e këmbës, krahas Myles Garrett, i cili ka problem me gjurin. Të dy ishin pjesëmarrës të kufizuar të mërkurën, ndërsa Garrett mori rreth gjysmën e përsëritjeve në stërvitje. Hapja e dritares së Garrett ishte raportuar më herët këtë javë, ndërsa ajo e Ferguson është pjesa e re.
Running back-u Ronnie Rivers, i cili ka problem me pulpën e këmbës, u kthye në stërvitje dhe do të aktivizohet nga lista e të dëmtuarve. Rams janë 4-4 dhe luajnë të dielën në transfertë ndaj Washington Commanders.
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