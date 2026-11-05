Stella McCartney dhe artisti Yoshitomo Nara sjellin koleksionin e tretë të përbashkët, “Rock’n’roll forest”
Koleksioni me edicion të kufizuar del globalisht më 11 nëntor: figurat fëmijënore të Nara-s mbi triko artizanale, çanta vegane dhe një atlete adidas; disa pjesë artizanale kërkojnë mbi 60 orë punë dore.
Stilistja Stella McCartney dhe artisti Yoshitomo Nara janë bashkuar për bashkëpunimin e tyre të tretë me edicion të kufizuar. Siç njofton Artsy, koleksioni, me temën “Rock’n’roll forest”, përfshin veshje të gatshme, çanta, këpucë dhe aksesorë, ku figurat fëmijënore dhe motivet e kafshëve të Nara-s shfaqen mbi triko artizanale prej leshi me burim të përgjegjshëm, pjesë prej xhersi pambuku organik, çanta vegane të punuara me dorë dhe atlete me printime grafike.
Bashkëpunimi zgjat partneritetin krijues të dyshes, që marka e përshkruan si të rrënjosur në një angazhim të përbashkët për natyrën, kafshët dhe individualitetin. Koleksioni është realizuar me materiale që McCartney i përshkruan si “njëqind për qind të përgjegjshme”.
Brenda tij spikasin edhe katër stile ekskluzive me porosi, të prodhuara në sasi shumë të kufizuara nga atelieja e markës: çanta vegane, portrete të punuara me grep e të kornizuara, të bazuara në vepra arkivore të Nara-s, si dhe shalle e pulovra të thurura me dorë. Portretet thuren fillimisht me grep dhe më pas qëndisen për të ndërtuar teksturë dhe dimension. Pulovrat, të qëndisura me veprën “Cutie in the Puddle” (2024) të Nara-s, ndërthurin fije, qepje dhe teknika dore e makine, dhe secila kërkon më shumë se 60 orë për t’u përfunduar; çdo shall, nga ana tjetër, kërkon rreth 40 orë punë artizanale.
Koleksioni përfshin edhe një atlete të përbashkët Stella McCartney x Yoshitomo Nara adidas SPW64, që rishpik këpucën e pistës Tokyo 64 me materiale të lehta të ricikluara, të printuara me veprat e Nara-s, dhe një gjuhëz të frymëzuar nga një dizajn këpuce i Olimpiadës së Melburnit 1956.
Në Shinjuku të Tokios, një hapësirë pop-up katërjavore hapet më 11 nëntor në galerinë Isetan The Space, me instalime dhe aktivitete deri më 8 dhjetor; çdo javë aty do të ofrohet një ngjitëse ekskluzive e ndryshme e Nara-s, ndërsa butikët e përzgjedhur të markës në botë do të kenë dizajnet e tyre sipas qytetit. Koleksioni me edicion të kufizuar del globalisht më 11 nëntor, në faqen e Stella McCartney-t dhe në butikë e shitës në mbarë botën, pas një parashitjeje ekskluzive.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.