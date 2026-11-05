Clase dhe Ortiz quhen “mashtrues” në hapjen e gjyqit për manipulimin e hedhjeve
Të mërkurën, gjatë deklaratave hapëse në gjyqin penal për mashtrim në Brooklyn, New York, prokurorja ndihmëse Rebecca Urquiola i përshkroi hedhësit e Cleveland Guardians, Emmanuel Clase dhe Luis Ortiz, si “mashtrues” dhe tha se ata “shitën hedhjet e tyre”, siç njofton Associated Press.
Sipas Urquiola-s, Clase u miqësua në fillim të 2023 me një kumarxhi bastesh sportive në Republikën Dominikane, me të cilin ndante interesin për domino dhe luftë gjelash, e ligjshme në vendin e tij. Sipas prokurorisë, Clase pranoi t’i tregonte “mikut të ri” llojet e hedhjeve që do të hidhte në ndeshje të caktuara, duke u mundësuar kumarxhinjve të fitonin të paktën 460 mijë dollarë në platformat ku vihen baste nëse hedhja do të jetë ball apo strike. Prokuroria thotë se Clase filloi të jepte informacion në 2023 dhe rekrutoi Ortiz në skemë në 2025.
Të dy kanë deklaruar pafajësinë për akuzat e konspiracionit dhe janë në leje jo-disiplinore pa pagesë nga klubi; u arrestuan në nëntor 2025 dhe që atëherë janë të lirë me kusht (bail). Clase, 28 vjeç, është trefish All-Star dhe dy herë Fitues i Çmimit Reliever of the Year në American League; ishte në sezonin e katërt të kontratës pesëvjeçare prej 20 milionë dollarësh kur akuzat u bënë publike në nëntor 2025. Ortiz, 27 vjeç, fitoi 782 mijë e 600 dollarë si hedhës startues i Guardians në sezonin 2025.
Urquiola tha se Clase kërkoi përfitime (kickbacks) pasi pa kumarxhinjtë të fitonin nga hedhjet e tij, dhe se mesazhet me fjalë kodi si “chicken” ose “rooster”, së bashku me dëshmitë e disa kumarxhinjve, do ta provojnë çështjen.
Mbrojtja tha se klientët janë të pafajshëm dhe se kumarxhiu që u miqësua me Clase pretendoi rrejshëm ndaj kumarxhinjve të tjerë se hedhësi i jepte informacion dhe përpiqej t’ua shiste atë. Avokati i Clase, Michael Bronson, tha se Enoc Pena, 41 vjeç, vuri mbi 7 mijë baste nga 2023 deri në 2025, kishte histori gënjeshtrash, dhe “nuk pa një shok, pa një pre” (a mark) te Clase; Pena i sillte ushqim dhe e merrte në aeroport, ndërsa Clase i jepte bileta dhe i huazonte para; sipas Bronson, Pena hamendësonte hedhjet, humbi mbi 200 baste me kumarxhinjtë e tjerë dhe “shiste gënjeshtra”.
Avokati i Ortiz, Samuel Landes, tha se Ortiz nuk pati asnjë kontakt me kumarxhinj dhe se në gjyq janë në diskutim vetëm dy hedhje të tij, të dyja ball: “Kjo nuk është konspiracion. Kjo është thjesht bejsboll.” Landes e ftoi Ortiz të ngrihej dhe ta përshëndeste jurinë me dorë; tha se Ortiz u viktimizua nga gënjeshtrat e Pena-s, përfshirë pretendimin se ai pranoi 5 mijë dollarë për informacione, ndërkohë që kishte marrë 1.7 milionë dollarë parapagim dhe priste miliona të tjerë.
Landes tha se Pena arriti marrëveshje me prokurorët për të shmangur burgun dhe për të qëndruar në SHBA; prokurorët thanë javën e kaluar se nuk synojnë ta thërrasin Pena-n si dëshmitar.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.