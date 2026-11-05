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NFL

Branch i kufizuar dhe Wonnum jashtë, raporti i parë i dëmtimeve te Lions para ndeshjes me Dolphins

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Safety i Pro Bowl mbetet në protokollin e tronditjes, ndërsa katër lojtarë nuk u përfshinë fare në raportin e vlerësuar të së mërkurës

Detroit Lions (5-2) publikuan të mërkurën, më 4 nëntor, raportin e tyre të parë të dëmtimeve para ndeshjes me Miami Dolphins, dhe lajmi kryesor ka të bëjë me Brian Branch. Sipas Detroit Free Press, me autor Dave Birkett, Branch mbetet në protokollin e tronditjes, por u rendit si pjesëmarrës i kufizuar në raportin e vlerësuar të stërvitjes së së mërkurës.

Lions nuk zhvilluan një stërvitje të plotë të mërkurën, por një walk-through, ndaj raporti është i vlerësuar dhe jo i bazuar në një seancë normale stërvitore. Kjo e bën statusin e Branch një pikë kyçe për t’u ndjekur gjatë javës, pasi ai po kalon protokollin pas një dëmtimi në kokë.

Branch u dëmtua javën e kaluar në fitoren ndaj Minnesota Vikings, kur u përplas helmetë-me-helmetë me shokun e skuadrës D.J. Wonnum, teksa po përpiqej të bënte një tackle. Të dy lojtarët u larguan nga ndeshja me dëmtime në tru, dhe të mërkurën Wonnum u rendit si jopjesëmarrës.

Përveç Wonnum, jopjesëmarrës të mërkurën ishin edhe linebacker-i Jack Campbell (qafë), qendra Cade Mays (kyç këmbe) dhe cornerback-u D.J. Reed (ijë). Si kontekst i shkurtër, Campbell kishte dhënë një deklaratë përmes Lions para stërvitjes, duke thënë se ka lëvizje të plotë në pjesën e poshtme të trupit dhe po vazhdon të bëjë përparim me lëvizjen në pjesën e sipërme të trupit, ndërsa mbetet në një spital lokal; kjo deklaratë ishte trajtuar në një artikull të veçantë më herët gjatë ditës.

Në grupin e pjesëmarrësve të kufizuar, krahas Branch, ishin edhe safety Kerby Joseph (gju), linebacker-i Amen Ogbongbemiga (gisht këmbe), running back-u Jacob Saylors (qafë) dhe receiver-i Amon-Ra St. Brown (brinjë).

Lions do të luajnë ndaj Miami Dolphins të dielën, më 8 nëntor, dhe raportet e ardhshme të dëmtimeve do të tregojnë nëse Branch mund të dalë nga protokolli dhe nëse ndonjë nga lojtarët e listuar si jopjesëmarrës apo të kufizuar mund të rikthehet në kohë për ndeshjen.

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