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Moda

Jennifer Lopez dominon Javën e Modës në Milano me veshje Dolce & Gabbana

· 2 min lexim

Jennifer Lopez mbërriti në Milano pak orë para hapjes së Javës së Modës dhe gjatë ditëve pasuese ka prezantuar disa paraqitje të fuqishme. Fillimisht u shfaq me një kombinim biznes-casual që përfshinte trendin e bluzës së zbuluar nën një kostum, një zgjedhje më të thjeshtë krahasuar me veshjet që do të ndiqnin.

Siç raporton Harper’s Bazaar, në ditën e parë të Javës së Modës Lopez ngriti nivelin me një look të plotë Dolce & Gabbana: një bustier i shkurtër prej dantelle në ngjyrë krem i kombinuar me xhinse të mëdha me bel të lartë dhe detaje të qëllimshme të dëmtuara. Për t’u përshtatur me motin tranzicion, ajo vuri një pallto-opera nga koleksioni Dolce & Gabbana Alta Moda Taormina 2026, me jakë dhe funde prej puhi burgundi, print floral të gjallë dhe franjat rozë që preknin tokën, dhe e kompletoi me një varëse rubini për shkëlqim shtesë.

Në ditën pasuese ajo zgjodhi një trench me print leopardi dhe brez, të veshur si minifund dhe të kombinuar me këpucë slingback në të njëjtin model. Midis këtyre daljeve, Lopez mori pjesë në ngjarjen Vogue World: Milano 2026 në Galleria Vittorio Emanuele II, ku tërhoqi vëmendjen me një fustan të zi ballo pa brekë me aplikime lëkure në formë lulesh. Fustani, me bazë dantelle të hollë dhe korse në bust, kishte fund në formë hoop me shtresë tulle nën të për një estetikë gotike-balerine. Ajo plotësoi veshjen me doreza opera të holla, slingback të errëta, një clutch të zbukuruar dhe një varëse princeshe me një gur të turkizit, si dhe veshë të formës lule me grumbull diamantesh.

Sipas Harper’s Bazaar, gjatë Javës së Modës në Milano Lopez ka qëndruar e përkushtuar te Dolce & Gabbana, duke bërë zgjedhje të guximshme që kanë dominuar paraqitjet e saj.

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