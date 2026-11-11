«Inter Alia» nis sonte në Broadway me një ditë vonesë: Rosamund Pike debuton në Music Box Theatre
Transferimi në Broadway i dramës «Inter Alia» nis sonte, më 11 nëntor, në Music Box Theatre, me një ditë vonesë nga plani fillestar. Siç njofton Playbill, preview-ja e parë ishte parashikuar për mbrëmjen e 10 nëntorit, por u shty për sonte, ndërsa hapja zyrtare mbetet më 1 dhjetor; mbajtësit e biletave të shfaqjes së 10 nëntorit janë udhëzuar të kontaktojnë pikën ku i kanë blerë biletat.
Në qendër të produksionit është Rosamund Pike, fituese e çmimeve Golden Globe dhe Emmy, e cila, sipas Broadway.com, rikthen rolin e gjyqtares Jessica Parks, për të cilin fitoi çmimin Olivier për vitin 2026. Përkrah saj rikthejnë rolet e premierës londineze edhe Jamie Glover si Michael Wheatley dhe Cormac McAlinden si Harry Wheatley; siç thekson Playbill, të tre bëjnë me këtë produksion debutimin e tyre në Broadway.
Drama, e shkruar nga Suzie Miller dhe me regji të Justin Martin — dyshja pas suksesit botëror «Prima Facie» — ndjek Jessica Parks-in, gjyqtare e Gjykatës së Kurorës në Londër, e cila përpiqet të ndryshojë një sistem që e di se nuk është gjithmonë i drejtë, duke balancuar karrierën me amësinë dhe miqësinë, derisa një ngjarje e papritur ia trondit jetën e ndërtuar me kujdes. Produksioni vjen në Broadway pas shfaqjeve në National Theatre dhe në West End të Londrës.
Ansambli plotësohet nga Reece Boyle, Charlemagne Fadner, Olive Ross-Kline, Ever Brave Savage, Greta Schafer dhe Corinne Sweeney, ndërsa aktorët zëvendësues janë Suzy Jane Hunt, Christian Conn dhe Alex Serino. Skenografia dhe kostumet janë të Miriam Buether, ndriçimi i Natasha Chivers, zëri i Ben dhe Max Ringham, videoja e Willie Williams për Treatment Studios, ndërsa muzika origjinale është kompozuar nga Erin LeCount dhe James Jacob, i njohur si Jakwob.
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