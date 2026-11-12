Blue Jays hyjnë në garën për Skubalin, Dodgers duan vetëm kontratë afatshkurtër
Garës për Tarik Skubalin, lojtari i lirë më i kërkuar i dimrit dhe ish-asi i Detroit Tigers, i bashkohen Toronto Blue Jays: sipas Jon Heyman të New York Post, Toronto do ta takojë atë javën e ardhshme dhe me gjasë është një nga tri skuadrat misterioze në raportin e Associated Press. Skuadrat e njohura deri tani janë Mets, Dodgers dhe Padres, plus tri misterioze.
Blue Jays kanë nevojë për rotacion dhe vjet shkuan deri në shtatë vjet kontratë për Dylan Cease.
Los Angeles Dodgers janë në garë, por sipas Katie Woo të The Athletic interesi i tyre varet nga gatishmëria e Skubalit për një kontratë afatshkurtër me vlerë të lartë vjetore — modeli i marrëveshjes katërvjeçare prej 240 milionë dollarësh me Kyle Tucker vjet. Dodgers rrallë japin kontrata të gjata: në dekadën e fundit vetëm Shohei Ohtani (10 vjet, kryesisht e shtyrë) dhe Yoshinobu Yamamoto (12 vjet, për shkak të moshës së re) kanë kaluar gjashtë vjet. Woo thotë se Dodgers nuk pritet t’i bëjnë ofertë fitimprurëse afatgjatë askujt këtë dimër, për shkak të pasigurisë nga negociatat e kontratës kolektive, edhe pse mund të ofrojnë vlerë të fortë vjetore.
Sipas Jeff Passan të ESPN, Skubal nuk ka interes për një marrëveshje afatshkurtër, gjë që e dobëson pozicionin e Dodgers; Passan thotë edhe se Red Sox dhe White Sox nuk janë të përfshirë. MLB Trade Rumors parashikon për Skubalin një kontratë nëntëvjeçare prej 425 milionë dollarësh.
Skubal shpreson të nënshkruajë para bllokimit të fillimit të dhjetorit që pritet me skadimin e kontratës kolektive.
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