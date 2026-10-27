Jeton Sylaj sillet në Gjykatë, injoron pyetjet e gazetarëve për vrasjen e Arlinda Zekajt
Jeton Sylaj është sjellë sot në Gjykatë, ndërsa gjatë shoqërimit të tij, ai nuk u është përgjigjur pyetjeve të gazetarëve lidhur me rastin e vrasjes së Arlinda Zekajt.
Gazetarët e kanë pyetur Sylajn nëse vrasja e Arlindës ishte e planifikuar, por ai ka zgjedhur të mos reagojë ndaj pyetjeve të parashtruara.
Rasti i vrasjes së Arlinda Zekajt, më 25 tetor në Vitomiricë të Pejës, ka nxitur reagime të shumta dhe ka rikthyer në vëmendje shqetësimet për dhunën ndaj grave dhe nevojën për mbrojtjen e tyre. /Telegrafi/
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