Juniorët e Maqedonisë së Veriut, kampionë ballkanikë në karate: 11 medalje nga Stambolli
Përfaqësuesja e Maqedonisë së Veriut në karate e mbylli me titull ballkanik paraqitjen në Stamboll: ekipi junior në kumite u shpall kampion, ndërsa me medaljen e bronztë të ekipit U21 bilanci final i edicionit të 26-të të Kampionatit Ballkanik arriti në 11 medalje — 4 të arta, 2 të argjendta dhe 5 të bronzta, siç raporton Sportski.
Juniorët arritën te ari me tri fitore: fillimisht mposhtën Serbinë 3-1, pastaj Malin e Zi, ndërsa në finalen vendimtare mundën Bosnjë-Hercegovinën 12-8. Ekipin kampion e përbënin Teodor Stojanoski, Xhem Pashov, Nikola Mitev, Vedran Llazarev, Darin Kurtanoviq, Isa Elmazi, Jovan Arsov dhe Ali Albin — suksesi i tyre ishte ari i katërt maqedonas në këtë kampionat.
Edhe ekipi U21 ngjiti podiumin: nisi me fitore 3-0 ndaj Rumanisë, humbi 1-3 nga Serbia dhe në duelin për bronzin mposhti Greqinë 3-2. Në këtë përbërje garuan Vukashin Jovanoviq, Rexhep Rushiti, Adrian Simonovski, Filip Stojanov, Drini Hajredini, Cvetan Margaritov, Aid Avdiu dhe Nedim Shaqiri.
Kampionati u zhvillua nga 6 deri më 8 nëntor në sallën “Gazanfer Bilge” në Stamboll, për kadetë, juniorë dhe garues deri në 21 vjeç, ndërsa sipas Tetova Info në të morën pjesë 1.137 karateistë nga 13 shtete dhe përfaqësuesja e Maqedonisë së Veriut u rendit e katërta në renditjen e përgjithshme.
Pjesë e suksesit ishte edhe tetovari Isa Elmazi i klubit Fati, i cili në konkurrencën individuale të juniorëve deri në 76 kilogramë fitoi medaljen e argjendtë — katër fitore radhazi dhe në finale humbi ngushtë 0-1 nga Andrej Kalinkov i Bosnjë-Hercegovinës — krahas arit ekipor. Trajneri i Fati-t dhe drejtor i përfaqësueses, Arlind Huseini, tha për Tetova Info se fokusi tani kalon te Kampionati Shtetëror më 28 nëntor në Shkup, kualifikues për Europianin e shkurtit 2027 në Armeni.
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