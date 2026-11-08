Prodhimi pezullohet në fushën e gazit Khor Mor në Irak pas sulmit me dron, goditet depoja e gazit
Një nga fushat më të mëdha të gazit në rajonin e Kurdistanit ndaloi prodhimin të dielën pasi një dron goditi një depo gazi dhe shkaktoi zjarr; një dron i dytë u lëshua më vonë pa viktima apo dëme, ndërsa presidenti kurd Nechirvan Barzani e dënoi sulmin si terrorist.
Prodhimi u ndal të dielën në fushën e gazit Khor Mor, një nga më të mëdhatë në rajonin e Kurdistanit në Irak, pas një sulmi me dron që goditi objektin, siç njofton Reuters, duke cituar dy burime të sigurisë. Tym u pa duke u ngritur mbi fushë, ndërsa puna në terren u pezullua nga frika e sulmeve të tjera.
Një inxhinier që punon në fushë tha, sipas të njëjtit raportim, se u godit një depo e ruajtjes së gazit dhe se i gjithë ekuipazhi mori urdhër të futej në strehimore. Siç njofton Al Jazeera në mbulimin e saj live, ministria kurde e Burimeve Natyrore tha se sulmi shkaktoi zjarr dhe se objekti i pezulloi operacionet; fusha furnizon me gaz centralet elektrike të rajonit.
Presidenti i rajonit gjysmë-autonom kurd të Irakut, Nechirvan Barzani, e dënoi sulmin, duke e quajtur atë një “sulm terrorist” dhe një kërcënim serioz për jetën e qytetarëve dhe stabilitetin e rajonit. Ai i bëri thirrje Bagdadit të mbajë përgjegjës autorët dhe t’i japë fund goditjeve të përsëritura ndaj infrastrukturës civile.
Më vonë gjatë ditës, një dron i dytë u lëshua drejt së njëjtës fushë, por sipas autoriteteve kurde ai nuk shkaktoi viktima apo dëme. Deri në raportimet e fundit, asnjë nga burimet e lexuara nuk emërton autorin e sulmit dhe prodhimi në Khor Mor mbetet i pezulluar.
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