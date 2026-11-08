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Seria A

Inter mund Como-n 2-0 në San Siro, Fabregas: mund të pësonim 9 gola

Zikaltërit shënuan dy herë në minutat e para me Esposito-n dhe Thuram-in dhe u rikthyen në vendin e dytë në Seria A, një pikë pas Lazios kryesuese.

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Interi mundi Como-n me rezultatin 2-0 në San Siro, në supersfidën e Seria A, siç njofton Shqiptarja.com. Zikaltërit e zgjidhën ndeshjen që në minutat e para, kur fillimisht shënoi Pio Esposito dhe më pas Marcus Thuram, duke i dhënë skuadrës së tyre një avantazh të dyfishtë që e mbajti deri në fund.

Fitorja vjen si rikthim pas humbjes në derbi ndaj Milanit. Interi kishte fituar fillimisht në Champions League dhe më pas edhe në Seria A, ndërsa Como bëri shumë pak në këtë ndeshje dhe reagoi vetëm në fund.

Me këtë fitore, Interi rikthehet në vendin e dytë në Seria A me 28 pikë, një pikë pas Lazios kryesuese dhe një pikë para Romës së vendit të tretë.

Trajneri i Interit, Christian Chivu, u shpreh i pakënaqur me kritikat publike ndaj Marcus Thuram-it dhe mohoi se ka pasur një takim sqarues te Interi pas humbjes ndaj Milanit. Nga ana tjetër, trajneri i Comos, Cesc Fabregas, tha se duhet pranuar që Interi është në një nivel tjetër krahasuar me Comon, duke shtuar se në këtë duel ata mund të kishin pësuar 9 gola.

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