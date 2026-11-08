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Teknologji

Nvidia nis hetim të pavarur pas raportimeve se Jensen Huang ishte shënjestër e spiunazhit të huaj

Bordi i kompanisë thotë se nuk ka arsye të besojë se siguria kombëtare apo sekretet e Nvidia-s janë komprometuar; hetimin do ta mbikëqyrë një komitet drejtorësh të pavarur me këshilltarë të jashtëm ligjorë, ndërsa Huang mbetet në detyrë dhe do të bashkëpunojë.

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Jensen Huang, themeluesi dhe drejtori ekzekutiv i Nvidia-s, në Universitetin Stanford

Nvidia njoftoi të dielën se ka nisur një hetim të pavarur, pasi u raportua se themeluesi dhe drejtori ekzekutiv i kompanisë, Jensen Huang, ka qenë shënjestër e një përpjekjeje të inteligjencës së huaj, siç njofton Reuters. Njoftimi shënon një kthesë të re në një histori që prej ditësh ka vënë në qendër të vëmendjes gjigantin e çipave të inteligjencës artificiale dhe drejtuesin e tij më të njohur.

Sipas Investor’s Business Daily, bordi i Nvidia-s deklaroi se nuk ka arsye të besojë se siguria kombëtare apo sekretet e kompanisë janë komprometuar, dhe se hetimi do të shqyrtojë të gjithë informacionin e disponueshëm. Hetimin do ta mbikëqyrë një komitet drejtorësh të pavarur, me ndihmën e këshilltarëve të jashtëm ligjorë.

Sfondi i çështjes lidhet me raportime të ditëve të fundit, sipas të cilave zyrtarë të inteligjencës amerikane besonin se Alice Huang, drejtuesja e një kompanie aziatike teknologjie, punonte me një agjenci kineze spiunazhi. Qëllimi i dyshuar, sipas të njëjtave raportime, ishte marrja e informacioneve të brendshme për çipat e inteligjencës artificiale të Nvidia-s dhe nxitja që çipat më të avancuar të bëheshin të disponueshëm për Kinën. Huang, ndërkohë, ka lobuar publikisht dhe privatisht për lehtësimin e kufizimeve amerikane të eksportit të çipave të inteligjencës artificiale drejt Kinës.

Sipas raportimit të së dielës të New York Times, të cituar nga Investor’s Business Daily, kompania e Alice Huang bleu çipa Nvidia me vlerë mbi 4.8 miliardë dollarë brenda dy viteve. Shitjet, sipas raportimit, vazhduan edhe pasi Times raportoi vitin e kaluar se Departamenti i Tregtisë hetonte nëse kompania ndihmonte në kontrabandimin e çipave të kufizuar të inteligjencës artificiale drejt Kinës.

Huang do të mbetet drejtor ekzekutiv gjatë hetimit, e mbështet atë dhe do të bashkëpunojë, sipas deklaratës së kompanisë të cituar nga Investor’s Business Daily. Ndërkohë, aksionet e Nvidia-s ranë 8.8% javën e kaluar, duke u mbyllur në 186.64 dollarë, java e pestë radhazi me rënie. Rezultatet financiare të kompanisë priten më 17 nëntor.

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