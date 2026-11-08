Nvidia nis hetim të pavarur pas raportimeve se Jensen Huang ishte shënjestër e spiunazhit të huaj
Bordi i kompanisë thotë se nuk ka arsye të besojë se siguria kombëtare apo sekretet e Nvidia-s janë komprometuar; hetimin do ta mbikëqyrë një komitet drejtorësh të pavarur me këshilltarë të jashtëm ligjorë, ndërsa Huang mbetet në detyrë dhe do të bashkëpunojë.
Nvidia njoftoi të dielën se ka nisur një hetim të pavarur, pasi u raportua se themeluesi dhe drejtori ekzekutiv i kompanisë, Jensen Huang, ka qenë shënjestër e një përpjekjeje të inteligjencës së huaj, siç njofton Reuters. Njoftimi shënon një kthesë të re në një histori që prej ditësh ka vënë në qendër të vëmendjes gjigantin e çipave të inteligjencës artificiale dhe drejtuesin e tij më të njohur.
Sipas Investor’s Business Daily, bordi i Nvidia-s deklaroi se nuk ka arsye të besojë se siguria kombëtare apo sekretet e kompanisë janë komprometuar, dhe se hetimi do të shqyrtojë të gjithë informacionin e disponueshëm. Hetimin do ta mbikëqyrë një komitet drejtorësh të pavarur, me ndihmën e këshilltarëve të jashtëm ligjorë.
Sfondi i çështjes lidhet me raportime të ditëve të fundit, sipas të cilave zyrtarë të inteligjencës amerikane besonin se Alice Huang, drejtuesja e një kompanie aziatike teknologjie, punonte me një agjenci kineze spiunazhi. Qëllimi i dyshuar, sipas të njëjtave raportime, ishte marrja e informacioneve të brendshme për çipat e inteligjencës artificiale të Nvidia-s dhe nxitja që çipat më të avancuar të bëheshin të disponueshëm për Kinën. Huang, ndërkohë, ka lobuar publikisht dhe privatisht për lehtësimin e kufizimeve amerikane të eksportit të çipave të inteligjencës artificiale drejt Kinës.
Sipas raportimit të së dielës të New York Times, të cituar nga Investor’s Business Daily, kompania e Alice Huang bleu çipa Nvidia me vlerë mbi 4.8 miliardë dollarë brenda dy viteve. Shitjet, sipas raportimit, vazhduan edhe pasi Times raportoi vitin e kaluar se Departamenti i Tregtisë hetonte nëse kompania ndihmonte në kontrabandimin e çipave të kufizuar të inteligjencës artificiale drejt Kinës.
Huang do të mbetet drejtor ekzekutiv gjatë hetimit, e mbështet atë dhe do të bashkëpunojë, sipas deklaratës së kompanisë të cituar nga Investor’s Business Daily. Ndërkohë, aksionet e Nvidia-s ranë 8.8% javën e kaluar, duke u mbyllur në 186.64 dollarë, java e pestë radhazi me rënie. Rezultatet financiare të kompanisë priten më 17 nëntor.
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