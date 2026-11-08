Ora e shqiptarit Rexhep Rexhepi shpallet më e mira e vitit, fiton çmimin prestigjioz “Aiguille d’Or” në Gjenevë
Modeli “Chronograph Flyback” i orëbërësit 39-vjeçar u vlerësua me çmimin më të lartë të orëbërjes në Gjenevë; mekanizmi i ri ka 320 komponentë dhe rezervë energjie prej 72 orësh.
Orëbërësi shqiptar Rexhep Rexhepi, 39 vjeç, që punon në Zvicër, fitoi çmimin prestigjioz “Aiguille d’Or” në ceremoninë e Grand Prix d’Horlogerie de Genève, të mbajtur më 7 nëntor në Gjenevë, siç njofton Shqiptarja.com. Modeli i tij “Chronograph Flyback” u shpall ora më e mirë e vitit, duke e vendosur emrin e tij në krye të orëbërjes botërore.
Sipas Shqiptarja.com, Rexhepi është fituesi i parë nga Ballkani që e fiton këtë çmim, një arritje që e bën suksesin e tij edhe më të veçantë për rajonin dhe për shqiptarët kudo që jetojnë.
Ora e vlerësuar dallohet për mekanizmin e saj të ri, të përbërë nga 320 komponentë, me rezervë energjie prej 72 orësh. Numëratori është realizuar me smalt përmes teknikës tradicionale “Grand Feu”, ndërsa përpunimi dhe dekorimi i mekanizmit janë kryer tërësisht me dorë, çka dëshmon mjeshtërinë e rrallë që qëndron pas çdo detaji.
Sipas “Watch Advisor”, cituar nga Shqiptarja.com, ora vlerësohet se mund të shitet deri në 4 milionë euro. Orët e rralla të Rexhepit njihen për kërkesën e lartë në mbarë botën, duke e kthyer çdo krijim të tij në një objekt të lakmuar nga koleksionistët.
Pas marrjes së çmimit, Rexhepi falënderoi familjen, ekipin, mentorët dhe miqtë, si dhe veçanërisht shqiptarët në mbarë botën për mbështetjen e tyre. Ai e përshkroi çmimin si një moment historik dhe një nder të madh, jo vetëm për veten, por edhe për të gjithë ata që e kanë shoqëruar në rrugëtimin e tij.
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