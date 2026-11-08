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Sporti

Taferi fiton Maratonën Autentike të Athinës me rekord të ri për itinerarin e garës

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Etiopiani Manazot Siyum Taferi siguroi fitoren në Maratonën e 43-të Autentike të Athinës, duke vendosur një rekord të ri të itinerarit teksa kaloi vijën e finishit në stadiumin historik Panathenaiko, me kohën 2 orë, 10 minuta dhe 3 sekonda.

Taferi e përshkoi itinerarin sfidues prej 42,195 kilometrash, nga Maratona në Athinë, 31 sekonda më shpejt se rekordi i mëparshëm prej 2:10:34, i vendosur nga keniani Edwin Kiptoo në vitin 2023. A.V.

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