Shohei Ohtani pritet të rikthehet në formacionin e Dodgers për ndeshjen ndaj Padres
Shohei Ohtani pritet të rikthehet në formacionin e Los Angeles Dodgers gjatë ndeshjes kundër San Diego Padres të mërkurën, tha trajneri Dave Roberts. Roberts theksoi se, përveç nëse merr ndonjë informacion tjetër, ai pret që Ohtani të jetë në renditje për ndeshjen e ardhshme.
Siç raporton Bleacher Report, Dodgers e vendosën Ohtani-n në listën e të dëmtuarve më 11 shtator për shkak të problemeve me gju dhe bicepsin. Roberts tha se katër herë fituesi i MVP-së po ndjen përmirësim të rëndësishëm krahasuar me ditën e parë në listë; sipas trajnerit, shëndeti i tij ka kaluar nga një nivel rreth pesëshes në një nivel më të lartë, afërsisht tetë ose nëntë.
Los Angelesi po përgatitet tashmë për fazën e play-off pas sigurimit të titullit në Divizionin Perëndimor të Ligës Kombëtare, dhe rikthimi i Ohtanit pritet të ketë ndikim në përbërjen e skuadrës. Informacionet e mëtejshme për gjendjen e tij dhe pjesëmarrjen në ndeshje do të publikohen sapo të jenë në dispozicion, sipas Bleacher Report.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.