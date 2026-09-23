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MLB

Tampa Bay Rays mposhtin New York Yankees 1-0 në përballjen e 22 shtatorit 2026

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Tampa Bay Rays fituan 1-0 ndaj New York Yankees në ndeshjen e zhvilluar më 22 shtator 2026. Në fund të takimit, Rays shënuan një pikë me tre goditje dhe pa gabime, ndërsa Yankees nuk arritën të regjistronin asnjë goditje.

Siç raporton Bleacher Report, vendimtar u bë një groundout i Ryan Vilade kundër Max Fried, që solli pikën e vetme për Tampa Bay dhe rezultoi përcaktuese për fituesin.

Gjatë ndeshjes pati disa çaste kryesore: Yandy Díaz u ul me një pop drejt të djathtës së cekët, Cedric Mullins shkaktoi një forcë dhe Taylor Walls dha një linjë që përfundoi jashtë, ndërsa Nick Fortes regjistroi një singël për Rays. Një nga momentet e tija të ndeshjes përfshinte edhe një eliminim me goditje lart për Spencer Jones në pjesën e katërt, ndërsa mbrojtja dhe lëvizjet në fushë ruajtën epërsinë minimale për ekipin mysafir.

Me këtë rezultat, Tampa Bay përforcoi bilancin e sezonit në 95-61, ndërsa New York mbeti 90-66; përmbledhja dhe statistikat e ndeshjes u raportuan nga Bleacher Report.

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