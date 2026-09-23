Përmbledhje e WWE Raw: Penta kualifikohet për Money in the Bank, Perez fiton dhe Valkyria mposht Bayley
Emisioni i WWE Raw në San Antonio nisi me një segment të Penta, i cili komentoi humbjen e tij ndaj Roman Reigns dhe kërkoi një revansh për titullin e botës. Dominik Mysterio dhe JD McDonagh ndërhynë duke tallur luchadorin, por shpërtheu një sherr që përfundoi me Pallatin e maskës të qëndronte i palëkundur ndërsa kundërshtarët largoheshin.
Sipas Bleacher Report, në pjesën e natës Roxanne Perez fitoi ndeshjen kualifikuese për pjesëmarrje në Women’s Money in the Bank, duke mposhtur Iyo Sky dhe La Catalina në një përballje të fortë. Po ashtu, Adam Pearce zyrtarizoi sfidën e LA Knight ndaj Roman Reigns për titullin e World Heavyweight në Money in the Bank; Knight mbajti një promo të fortë, duke thënë se do të shkojë në New Orleans për të marrë titullin. Në një tjetër përballje, ndeshja midis Je’Von Evans dhe Bron Breakker përfundoi me disqualifikim pasi Austin Theory ndërhyri; Oba Femi u kthye për të shpëtuar situatën dhe për të larguar kërcënimin.
Bayley dhe Lyra Valkyria zhvilluan një përballje me intensitet, ku Bayley u duk më serioze dhe agresive, por një problem me gju e pengoi gjatë ndeshjes. Valkyria hyri në avantazh dhe arriti të sigurojë fitoren me një roll-up duke e përdorur tërheqjen e rrobës për të shpëtuar fundin e takimit. Përfundimi ishte i diskutueshëm, por pjesa pjesësore tregoi se rivaliteti mes tyre ka ende hapësirë për zhvillim.
Në përfundim të spektaklit, Penta u vendos në ndeshjen kualifikuese të meshkujve për Money in the Bank si zëvendësim për Solo Sikoa pas një segmenti kidnapimi, dhe fitoi ndaj Dragon Lee dhe Dominik Mysterio pas një përplasjeje të nxehtë ku shfaqën shumë lëvizje akrobatiske. Penta u shfaq si figura kryesore e mbrëmjes, me WWE që e nisi dhe e mbylli programin duke e vendosur në qendër të vëmendjes; Siç raporton Bleacher Report, ai u konsiderua MVP i mbrëmjes dhe mori vlerësime të larta për paraqitjen e tij.
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