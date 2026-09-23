“Downstate” ngjitet në Broadway: drama e Bruce Norris-it hap perden më 17 tetor në Booth Theatre
Broadeay ka një titull të ri në tabelën e tij. Në Booth Theatre është ngritur tashmë tabela e “Downstate”, dramës së Bruce Norris-it që do të nisë preview-t të shtunën, më 17 tetor, për një angazhim të kufizuar 12-javor. Hapja zyrtare është caktuar për të dielën, më 15 nëntor.
Regjinë e mban Joe Mantello, tre herë fitues i çmimit Tony, një nga emrat më të besuar të skenës amerikane. Kasti i Broadway-t përbëhet nga Cassie Beck, K. Todd Freeman (dy herë i nominuar për Tony), Francis Guinan, Adrian Martinez, Al’Jaleel McGhee, Thomas Sadoski (i nominuar për Tony), Ivy Wolk dhe fituesja e Emmy-t, Liza Colón-Zayas.
Ngjarja zhvillohet në Downstate Illinois, ku katër burra të dënuar për krime seksuale ndaj të miturve jetojnë së bashku në një shtëpi grupi, me çdo lëvizje të kufizuar nga rregulla që shtrëngohen vazhdimisht. Ekuilibri i brishtë i shtëpisë fillon të çahet kur një akuzues mbërrin për t’u përballur me abuzuesin e tij, duke sjellë me vete një stuhi kujtimesh të pathëna.
Drama përshkruhet si “tronditëse qesharake, e egër dhe furishëm politike” — një vepër që i tërheq spektatorët në një botë ku dënimi nuk mbaron kurrë, mëshira vetë mund të ndihet si shkelje dhe falja është gjithmonë e paarritshme. Biletat dolën në shitje më 10 shtator.
Burimi: BroadwayWorld
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