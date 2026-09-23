☀️
Tiranë 11°C · Kthjellët 23 Shtator 2026
S&P 500 7,765 ▼0%
DOW 51,864 ▼0.36%
NASDAQ 27,244 ▲0.45%
NAFTA 89.90 ▼0.68%
ARI 4,373 ▼0.09%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1452 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9399 EUR/ALL 91.4884 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3733 EUR/TRY 55.9320 EUR/JPY 180.26 EUR/CAD 1.6093 EUR/USD 1.1452 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9399 EUR/ALL 91.4884 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3733 EUR/TRY 55.9320 EUR/JPY 180.26 EUR/CAD 1.6093
₿ CRYPTO
BTC $86,468 ▲ +0.86% ETH $2,759 ▲ +0.59% XRP $1.5920 ▲ +4.9% SOL $118.2300 ▲ +0.5%
S&P 500 7,765 ▼0 % DOW 51,864 ▼0.36 % NASDAQ 27,244 ▲0.45 % NAFTA 89.90 ▼0.68 % ARI 4,373 ▼0.09 % S&P 500 7,765 ▼0 % DOW 51,864 ▼0.36 % NASDAQ 27,244 ▲0.45 % NAFTA 89.90 ▼0.68 % ARI 4,373 ▼0.09 %
EUR/USD 1.1452 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9399 EUR/ALL 91.4884 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3733 EUR/TRY 55.9320 EUR/JPY 180.26 EUR/CAD 1.6093 EUR/USD 1.1452 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9399 EUR/ALL 91.4884 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3733 EUR/TRY 55.9320 EUR/JPY 180.26 EUR/CAD 1.6093
23 Sht 2026
Breaking
Pulpo a la gallega — oktapod galician me patate, paprika dhe vaj ulliri Sony fiton garën e fortë pas TIFF-it për thrillerin aksion të Michelle Yeoh, «The Surgeon» Las Vegas Aces kryesojnë 24-11 ndaj Los Angeles Sparks pas çerekut të parë (22 shtator 2026) Amen Thompson: Uber Eats ishte porosia e parë pas kontratës 208 milionë dollarës Pamja e playoff-eve të MLB 2026: ndeshjet vendimtare që do të përcaktojnë tabelën finale
Menu
Teater

“Downstate” ngjitet në Broadway: drama e Bruce Norris-it hap perden më 17 tetor në Booth Theatre

· 2 min lexim

Broadeay ka një titull të ri në tabelën e tij. Në Booth Theatre është ngritur tashmë tabela e “Downstate”, dramës së Bruce Norris-it që do të nisë preview-t të shtunën, më 17 tetor, për një angazhim të kufizuar 12-javor. Hapja zyrtare është caktuar për të dielën, më 15 nëntor.

Regjinë e mban Joe Mantello, tre herë fitues i çmimit Tony, një nga emrat më të besuar të skenës amerikane. Kasti i Broadway-t përbëhet nga Cassie Beck, K. Todd Freeman (dy herë i nominuar për Tony), Francis Guinan, Adrian Martinez, Al’Jaleel McGhee, Thomas Sadoski (i nominuar për Tony), Ivy Wolk dhe fituesja e Emmy-t, Liza Colón-Zayas.

Ngjarja zhvillohet në Downstate Illinois, ku katër burra të dënuar për krime seksuale ndaj të miturve jetojnë së bashku në një shtëpi grupi, me çdo lëvizje të kufizuar nga rregulla që shtrëngohen vazhdimisht. Ekuilibri i brishtë i shtëpisë fillon të çahet kur një akuzues mbërrin për t’u përballur me abuzuesin e tij, duke sjellë me vete një stuhi kujtimesh të pathëna.

Drama përshkruhet si “tronditëse qesharake, e egër dhe furishëm politike” — një vepër që i tërheq spektatorët në një botë ku dënimi nuk mbaron kurrë, mëshira vetë mund të ndihet si shkelje dhe falja është gjithmonë e paarritshme. Biletat dolën në shitje më 10 shtator.

Burimi: BroadwayWorld

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu