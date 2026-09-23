Supë miso japoneze me tofu dhe alga wakame — receta klasike e kuzhinës japoneze
Supa e famshme japoneze me shije të pasur umami: pastë miso e tretur në lëng dashi, me kube tofu të butë dhe alga deti wakame. Gati për vetëm 15 minuta.
Supa miso (miso-shiru) është një nga pjatat më emblematike të kuzhinës japoneze — shërbehet çdo ditë në Japoni, në mëngjes, drekë apo darkë. Sekreti i saj është pasta miso e fermentuar nga soja, e cila i jep lëngut shijen e thellë umami, ndërsa tofu e butë dhe algat wakame e bëjnë një vakt të lehtë, ngrohës dhe shumë ushqyes. Përgatitet për vetëm 15 minuta dhe kërkon pak përbërës.
Përbërësit (për 4 porcione)
- 1 litër lëng dashi (ose 1 litër ujë + 2 lugë çaji pluhur dashi)
- 3–4 lugë gjelle pastë miso (e bardhë/shiro për shije më të butë)
- 200 g tofu, e prerë në kube
- 10 g alga wakame të thata
- 2 qepë të njoma, të prera hollë
Hapat e përgatitjes
- Vendosni algat wakame në ujë të ftohtë për 5–10 minuta, derisa të zbuten dhe të fryhen; kullojini dhe pritini në copa më të vogla nëse janë të mëdha.
- Zieni lëngun dashi në një tenxhere. Nëse përdorni pluhur dashi, treteni në ujë të vluar dhe lëreni të marrë një valë të lehtë.
- Ulni zjarrin në minimum. Merrni një garuzhde lëng të nxehtë në një tas të vogël, shtoni pastën miso dhe përziejeni mirë derisa të tretet plotësisht pa kokrra; derdheni përzierjen përsëri në tenxhere dhe përziejeni.
- Shtoni kubet e tofus dhe algat wakame. Ngroheni supën 2–3 minuta, pa e lënë të ziejë.
- RREGULLI I ARTË: mos e zieni kurrë supën pasi të keni shtuar mison — zierja i shkatërron aromën delikate dhe vlerat ushqyese.
- Shërbejeni menjëherë, të nxehtë, të spërkatur me qepë të njoma të prera hollë.
Koha e përgatitjes: 5 minuta. Koha e gatimit: 10 minuta. Gjithsej: 15 minuta. Porcione: 4.
Tema: kuzhina japoneze supë supë miso tofu
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