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Receta gatimi

Supë miso japoneze me tofu dhe alga wakame — receta klasike e kuzhinës japoneze

Supa e famshme japoneze me shije të pasur umami: pastë miso e tretur në lëng dashi, me kube tofu të butë dhe alga deti wakame. Gati për vetëm 15 minuta.

· 2 min lexim
Tas me supë miso japoneze me kube tofu dhe alga wakame

Supa miso (miso-shiru) është një nga pjatat më emblematike të kuzhinës japoneze — shërbehet çdo ditë në Japoni, në mëngjes, drekë apo darkë. Sekreti i saj është pasta miso e fermentuar nga soja, e cila i jep lëngut shijen e thellë umami, ndërsa tofu e butë dhe algat wakame e bëjnë një vakt të lehtë, ngrohës dhe shumë ushqyes. Përgatitet për vetëm 15 minuta dhe kërkon pak përbërës.

Përbërësit (për 4 porcione)

  • 1 litër lëng dashi (ose 1 litër ujë + 2 lugë çaji pluhur dashi)
  • 3–4 lugë gjelle pastë miso (e bardhë/shiro për shije më të butë)
  • 200 g tofu, e prerë në kube
  • 10 g alga wakame të thata
  • 2 qepë të njoma, të prera hollë

Hapat e përgatitjes

  1. Vendosni algat wakame në ujë të ftohtë për 5–10 minuta, derisa të zbuten dhe të fryhen; kullojini dhe pritini në copa më të vogla nëse janë të mëdha.
  2. Zieni lëngun dashi në një tenxhere. Nëse përdorni pluhur dashi, treteni në ujë të vluar dhe lëreni të marrë një valë të lehtë.
  3. Ulni zjarrin në minimum. Merrni një garuzhde lëng të nxehtë në një tas të vogël, shtoni pastën miso dhe përziejeni mirë derisa të tretet plotësisht pa kokrra; derdheni përzierjen përsëri në tenxhere dhe përziejeni.
  4. Shtoni kubet e tofus dhe algat wakame. Ngroheni supën 2–3 minuta, pa e lënë të ziejë.
  5. RREGULLI I ARTË: mos e zieni kurrë supën pasi të keni shtuar mison — zierja i shkatërron aromën delikate dhe vlerat ushqyese.
  6. Shërbejeni menjëherë, të nxehtë, të spërkatur me qepë të njoma të prera hollë.

Koha e përgatitjes: 5 minuta. Koha e gatimit: 10 minuta. Gjithsej: 15 minuta. Porcione: 4.

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