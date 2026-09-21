Loukili-Albanese, Egnatia gjen fitoren përballë Partizanit
Egnatia rikthehet te fitorja, mposht Partizanin me rezultatin 2-1 në javën e 5-të të “Abissnet Superiore”, në një ndeshje që erdhi për shikuesit në ekranin e RTSH(RTSH1 DHE RTSH Sport).
Pas disfatës së pësuar një javë më parë përballë Elbasanit, rrogozhinasit rigjejnë qetësinë me golat e Loukilit dhe Albanesës.
Sfida u zhbllokua pas gjysmë ore lojë, me një goditje të bukur nga distanca nga ana e Loukilit. E njëjta gjë u përsërit dhe në minutën e 71-të nga Albanese që dyfishoi shifrat.
Të kuqtë ngushtuan shifrat me një gol të Muratajt, por pa mundu të shmangin humbjen.
Me këtë fitore Egnatia ngjitet në kuotën e 12 pikëve, ndërsa Partizani mbetet me 4 pikë.
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