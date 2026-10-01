Kalifornia dhe gjashtë shtete padisin administratën Trump për fondet federale
Kalifornia dhe gjashtë shtete të tjera paditën të mërkurën administratën e presidentit Donald Trump, duke e akuzuar atë për mbajtjen e rreth 810 milionë dollarëve fonde federale të miratuara nga Kongresi, siç njofton Reuters.
Padia, e depozituar në Gjykatën e Qarkut të SHBA-së për Distriktin Verior të Kalifornisë dhe e udhëhequr nga prokurori i përgjithshëm Rob Bonta, argumenton se refuzimi i administratës për të shpenzuar paratë e miratuara shkel ndarjen e pushteteve dhe klauzolat e buxhetit e të paraqitjes në Kushtetutë.
Sipas padisë, administrata përdori teknikën e njohur si «pocket rescission» — një kërkesë për anulimin e fondeve aq afër fundit të vitit fiskal, sa ato skadojnë para se ligjvënësit të veprojnë, duke e bërë të pamundur që Kongresi të ruajë paratë.
«Mbetem i shokuar nga shpërfillja e hapur e presidentit Trump ndaj kornizës themelore kushtetuese të qeverisë sonë. Vetëm sepse presidentit nuk i pëlqen një program, nuk do të thotë se mund ta shfuqizojë atë», tha Bonta.
Shtëpia e Bardhë, ndërkaq, ka thënë se programet në fjalë mbështesnin emigracionin e paligjshëm, nxisnin tensione racore dhe qasje alarmiste ndaj mjedisit, duke e mbrojtur kështu veprimin e saj.
Padia ngre një përplasje të re ligjore mbi kufijtë e pushtetit shpenzues presidencial. Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara ia jep Kongresit pushtetin e buxhetit, jo presidentit.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.